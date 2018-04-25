Из Калининграда в Литву с бизнес-миссией

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В Литве с бизнес-миссией побывали предприниматели из Калининградской области. Представители Министерства по культуре и туризму, руководители ряда ведущих туристических компаний и торгово-промышленной палаты Калининграда посетили Клайпеду, Палангу и Вильнюс, где встретились с литовскими коллегами, обсудили возможности сотрудничества.

Приезд в Литву российских гостей стал своеобразным ответным визитом на проходивший в октябре в Калининграде Международный форум предпринимателей Балтийского моря, где из пяти бизнес-миссий литовская была самой активной. Вследствие этого миссия получила ответное продолжение, а уже 12 декабря литовские предприниматели снова приедут в Калининград.

В рамках трехдневной поездки гостей из российского региона в Вильнюсе состоялся экономический форум с участием представителей бизнеса Литвы и Калининграда, организованный Посольством Российской Федерации в Литве и Торговым представительством. Основной темой встречи стала сфера туризма, которая на сегодняшний день играет важную роль в развитии межрегиональных отношений.

От торговли до приграничного сотрудничества

Открывая форум, посол РФ Александр Удальцов подчеркнул, что сегодня у России с Литвой непростые отношения. «Не по нашей вине на государственном уровне все форматы и диалоги свернуты, уже с 2011 года не работает межправительственная комиссия, с 2012 года не работает Совет между Калининградской областью и литовскими регионами. Жаль, что Министерство иностранных дел Литвы этому препятствует, хотя интерес к взаимному сотрудничеству, особенно на региональном уровне, присутствует с обеих сторон», – сказал посол.

И даже несмотря на то, что Литва выстраивает критическую линию в отношении к России, поощряет всякого рода санкции, что собственно является делом Литвы, тем не менее на деле все происходит не так, как кому-то хотелось бы, и этому есть целый ряд позитивных примеров, отметил А. Удальцов.

За последние три года у России с Литвой, равно и как и со многими другими странами Евросоюза, растет взаимный товарооборот. Только за 9 месяцев этого года рост товарооборота составил 59 проц. и достиг 3,5 млрд долларов США. Российский экспорт в Литву увеличился на 69 проц. (до 1,3 млрд долл.) за счет сырья, металлоизделий и химической продукции. Основными товарами, экспортируемыми Россией в Литву, по-прежнему остаются природный газ, сырая нефть, нефтепродукты (74 проц. от всего экспорта). Литва снова вышла на 25-е место в числе основных рынков для российского экспорта. Кроме того, на 6 проц. (до 22 млрд долл.) вырос импорт – в первую очередь в связи с ростом объема ввоза в Россию литовских напитков, оборудования, пластмасс и бумаги. В импорте из Литвы в Россию преобладают машины, оборудование, транспортные средства, продукция химической промышленности, продовольственные товары, сельхозсырье.

Таким образом, Россия по-прежнему остается торговым партнером номер один в Литве, тогда как Литва в российском товарообороте занимает менее 1 проц.

По мнению А. Удальцова, у наших стран есть достаточно большой потенциал экономического взаимодействия, происходящего вопреки замороженному политическому сотрудничеству.

Калининградский регион в плане взаимодействия с Литвой занимает особое место в двусторонних региональных связях. За девять месяцев 2018 года калининградские предприятия поставили в Литву товаров на 39,2 миллиона долларов. Во внешнеторговом обороте Калининградской области на долю Литвы сейчас приходится примерно три процента — по этому показателю ее опережают 11 стран из 143, с которыми торгует российский эксклав. На первом месте находится Германия, на втором – Южная Корея. Тем не менее, по оценке гостей из Калининграда, Литва занимает уверенное место по количеству, эффективности и периодичности проведения совместных мероприятий. Сегодня есть обоюдный интерес к сотрудничеству.

В настоящее время в рамках проектов Евросоюза осуществляется программа приграничного сотрудничества Россия – Литва. Это, по мнению российской стороны, позитивный пример реализации совместных инициатив, способствующих социально-экономическому развитию соседних регионов двух стран. Совсем недавно Россия ратифицировала соглашение о финансировании данной программы, вследствие чего вклад России составит 8,5 млн евро из общих 25,5 млн евро средств, требуемых на ее реализацию.

Туризм как фактор общественной дипломатии

Один из благоприятных факторов, которые наблюдается в последнее время, – рост числа туристов из России в Литву. Только за первое полугодие 2018 года в Литве побывало 87 тысяч россиян – почти на 13 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Для развития межрегиональных отношений туризм как фактор общественной дипломатии имеет особое значение», – сказала на бизнес-форуме заместитель начальника отдела по внешнеэкономическим связям Союза «Калининградская торгово-промышленная палата» Наталия Клименко.

«В статистических показателях туристическая сфера с точки зрения внешней торговли, экспорта и импорта услуг занимает очень незначительное место, но с точки зрения развития межрегиональных отношений – это, безусловно, важнейшая сфера. Поскольку туризм – это тоже элемент общественной, деловой дипломатии и, с другой стороны, эта сфера дает свой толчок развитию». По ее словам, до 50 отраслей российской экономики так или иначе связаны с туризмом.

Гости из Калининградской области представили два уровня двустороннего взаимодействия в сфере туризма. Первый – это местный, региональный уровень делового взаимодействия. В этой связи необходимо разрабатывать совместные туристические маршруты, которые активизировали бы внутренний обмен туристами. Второй стратегический уровень взаимодействия – это совместное позиционирование Калининградской области и Литвы на внешних рынках как единой туристической дестинации, поскольку, по мнению Н. Клименко, «из Европы легче увидеть что-то большое янтарное (янтарь – то очевидное, что нас связывает), нежели продвигаться на этом тернистом пути по отдельности».

В продолжение янтарной темы, того, что фактически объединяет Литву и Калининградскую область, президент Янтарной ассоциации Amber Trip Гедрюс Гунторис подчеркнул, что «надо ездить друг к другу, больше общаться, главное, чтобы был взаимный интерес делать бизнес. Тучи, которые образовались вокруг наших стран, конечно, не помогают, но и не являются причиной для того, чтобы нам не работать вместе. Это то, что нас, наоборот, должно связывать».

Сегодня янтарный кластер в Литве объединяет 40 компаний. Как отметил Г. Гунторис, «мы являемся площадкой открытого экспорта для разных стран и вот уже 16 лет с момента проведения первой янтарной выставки Amber Trip стараемся показать, что янтарная площадка начинается с Вильнюса. Такой же красивый янтарный форум проходит и в Калининграде. Поэтому у нас очень здоровая конкуренция и успешный опыт взаимодействия в янтарной отрасли».

Сегодня для литовских компаний есть большие возможности для ведения бизнеса в Калининградской области. Один из благоприятных факторов, которые этому способствуют – это наличие в данном регионе особой экономической зоны, которая дает возможность для инвесторов с минимальными затратами развивать свой бизнес. Участники миссии были единодушны в том, что следует рассматривать Калининградский регион как интересную площадку для новых инвестиционных проектов.

На форуме говорили и о расширении сотрудничества в сфере оздоровительного туризма. Итогом такого взаимодействия стало подписание Меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией предприятий индустрии туризма Калининградской области и ассоциацией «Кластер медицинского туризма Литвы». С российской стороны меморандум был подписан Наталией Клименко, с литовской – директором «Кластера медицинского туризма Литвы» Гражвидасом Моркусом.

Перспективным направлением развития туризма является использование оздоровительной и медицинской базы Литвы. «Стороны будут способствовать установлению контактов между туристическими предприятиями Калининградской области и медицинскими оздоровительными учреждениями Литвы, увеличению туристических потоков между Калининградской областью и Литвой», – говорится в меморандуме. Он будет действовать год с момента подписания, после чего, если ни одна из сторон не захочет прекратить действие меморандума, он будет продлеваться автоматически на последующие годы.

Надежда ГРИХАЧЕВА