Из Казахстана вернулись участники «Миссии Сибирь»

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В воскресенье из Казахстана вернулась команда проекта Миссия Сибирь, целью которого является благоустройство могил в местах ссылки и заключения литовцев.

Самолет с 24 участниками экспедиции приземлился в Вильнюсе в воскресенье.

В качестве самого большого вызова молодые люди, готовившиеся к жаре в Казахстане, назвали то, что в основное время их пребывания шли сильные дожди, температура часть снижалась до 10 градусов тепла.

Как отметил в интервью BNS один из участников экспедиции 18-летний школьник Домас Зянвявичюс, переменчивая погода позволила ощутить, хотя бы частичку того, что на этой называемой «адской земле» пережили политические ссыльные.

Наиболее глубокое впечатление у 27-летней специалистки по коммуникации Агне Голдбергайте оставило обнаружение первой литовской могилы на огромном заброшенном кладбище.

«Как физически, так и эмоционально было пережито много, но сложнее всего, возможно, были погодные условия, нескончаемые, огромные запущенные кладбища. Когда через час находишь могилу хотя бы оного литовца, это становится самой большой наградой. И в дождь, и в жару, ночами мы ставили кресты, было много командной работы», — сказала BNS девушка.

В воскресенье участников миссии приняла президент Литвы Даля Грибаускайте.

Поскольку Москва отказалась выдавать визы участникам экспедиции, в этом году «Миссия Сибирь» вместо запланированного выезда в места ссылки в Красноярском крае направилась в Казахстан.

За десять дней участники экспедиции, на микроавтобусах, поездами и пешком преодолели около 3 тыс. километров в регионах Караганды, Джезказгана, и Балхаша, инвентаризировали 16 и привели в порядок 200 могил, поставили шесть крестов, самый высокий из них достигает 5 метров.

По словам организаторов, эта экспедиция отличается от тех, что проходили в Сибири, поскольку люди в Казахстане были не в ссылке, а в заключении. Они работали в лагерях, и поэтому погребены в массовых захоронениях, а не в отдельных литовских могилах. В предыдущий раз участники проекта побывали в Казахстане в 2009 году.

В бывшей Казахской ССР было несколько десятков лагерей, в которых содержалось около 20 000 политических заключённых из Литвы. По масштабам ссылок и захоронений литовцев территорию Казахстана опережает только Россия.

Проект «Миссия Сибирь» существует с 2006 года. В течение 13 лет в рамках проекта в местах депортации — в России, Казахстане и Таджикистане — было приведено в порядок более 150 литовских кладбищ.

Во время советской оккупации в ссылки и лагеря было отправлено более 280 тыс. жителей.

BNS