Из китайской тюрьмы – в Пренай

Боллы идут на Европу. Самая громкая семья мирового баскетбола перевозит таланты двух сыновей в никому неизвестный литовский клуб.

Кто такие братья Болл?

Если вам всерьез нужен ответ на этот вопрос, то значит, каким-то чудесным образом вас миновало информационное цунами, на гребне которого с легкостью профессионального серфингиста рассекал Лавар Болл — отец трех братьев и главный хайпожор мирового баскетбола. Лонзо, старший из сыновей Лавара, был выбран летом «Лос-Анджелес Лейкерс» под вторым номером драфта и уже установил рекорд НБА, став самым молодым автором трипл-дабла.

Двум младшим братьям «Лейкерс» пророчат такое же яркое будущее. Лианджело уже 19 лет, и следующим летом он будет выставлять свою кандидатуру на драфт. Ламело всего 16, но о драфтовых перспективах школьника уже судачат главные спортивные редакции США и остального мира.

Почему о них все говорят?

Информационных поводов семья Боллов заготовила на несколько десятилетий вперед. Папаша баскетболистов словно поймал золотую рыбку за хвост, и теперь к нему за комментариями выстраиваются настоящие очереди. А уж когда начинает говорить, то остановить его невозможно. Вот он дает советы главному тренеру «Лейкерс», здесь он критикует партнеров сына, а на следующий день вступает в перепалку с… президентом США. Это как вообще?

Ситуация с Дональдом Трампом случилась в середине ноября, когда студенческая команда Лианджело путешествовала по Китаю и проводила товарищеские матчи. Средний из братьев вместе с двумя партнерами по команде был задержан полицией за кражу из супермаркета. Строгость китайских законов (не в пример многим странам) не компенсируется необязательностью их исполнения. Именно тогда за молодых американцев вступился президент США, договорившийся с главой КНР об отправке домой нерадивых спортсменов.

Но после благополучного возвращения сына Болл-старший даже не думал благодарить Трампа, чем опять спровоцировал громкий информационный повод.

Именно эта ситуация запустила цепочку событий, результатом которых стало подписание братьями первых в жизни профессиональных контрактов. Не удивляйтесь названию клуба — «Витаутас». Ничего страшного, если вы никогда не слышали о таком. Литовская команда находится в городке Пренай, где проживают чуть более 10 тысяч человек.

Зачем им ехать в Европу?

Желание уехать из США возникло у главы семейства после того, как из-за китайского инцидента студенческой лигой был бессрочно дисквалифицирован Лианджело, выступавший в NCAA за Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA). Младший брат также прекратил выступать в школьных соревнованиях, а семья подыскала агента, перед которым была поставлена задача: в кратчайшие сроки найти братьям команду.

Сложность заключалась не только в том, что баскетбольный сезон в разгаре. Своим поведением Лианджело перечеркнул возможность выступления в сильном и богатом китайском чемпионате. Нет сомнений, что к братьям в Поднебесной было бы повышенное внимание.

В Европе есть несколько сильных чемпионатов, где выступают очень одаренные игроки. Взять хотя бы потенциально первый номер драфта-2018 Луку Дончича («Реал», Мадрид. Но у американцев в Европе есть важная особенность: во многих странах Евросоюза есть квоты на количество граждан других стран в составе команды. Такова специфика законодательства.

В результате переговоров братья подписали соглашение с баскетбольным клубом «Витаутас» из Пренай, хотя агент предлагал их и в другие литовские клубы – «Шяуляй», «Леткабелис», «Летувос ритас». Контракт вступает в силу с начала января, а первый матч братья проведут против «Цмоки-Минск» 9 января.

Менеджер «Витаутаса» Адомас Кубилюс раскрыл некоторые подробности контрактов с братьями Боллами: «Существует условие разрыва контракта через месяц, поэтому на данном этапе это скорее эксперимент. Мы взяли на себя обязательство предоставить им возможности сыграть в Балтийской баскетбольной лиге. Мы можем рассмотреть их задействование в чемпионате Литвы, если они хорошо проявят себя в Балтийской лиге. Мы рассматриваем сделку с Боллами как возможность привлечения внимания к нашему клубу».

Лавар Болл заявил, что его сыновья подписали контракт с «Витаутасом» ради получения игровой практики и удовольствия от выступления в одной команде.

«Сейчас много людей в Литве будет следить за матчами «Лейкерс» и за выступлением моих сыновей в местном клубе. Лианджело и Ламело поехали в Литву хорошенько поразвлечься. Как я уже говорил, деньги сейчас не главное. Они должны почувствовать вкус игры и конкурентной борьбы.

По их лицам я понял, что они довольны таким вариантом продолжения карьеры. Они хотят выступать в одной команде, не важно, где это будет – в Тимбукту или на Луне. Они хотят играть, а я хочу смотреть, как они играют. Определенно им там будет весело», – отметил Болл.

Что это даст клубу?

С игровой точки зрения — ничего. Ну или почти ничего. Никто из парней никогда не играл на профессиональном уровне. Тем более, никто из них никогда не противодействовал на площадке взрослым мужчинам. Литовский чемпионат довольно жесткий, и помощи от судей здесь ждать не стоит.

А вот пиар-машина небольшой команды заработала на полную катушку. Они уже продают место для рекламы, ищут спонсоров из числа американских компаний (по слухам, «входной билет» начинается от 50 тыс. евро) и собираются получать прибыль от продажи маек с фамилией Болл.

«Витаутас» уже увеличил цены на билеты: стоимость посещения домашних матчей команды резко подскочила с 3 до 8 евро.

В Литве братьям будет сложно?

Очень. Город небольшой настолько, что его называют деревней. Никаких тебе клубов и брендовых ресторанов с барами. Добавьте сюда климатические отличия Лос-Анджелеса и среднестатистического литовского городка, а также возраст наших героев, желающих гулять, кутить и развлекаться.

Еще одна сложность будет поджидать юных американцев непосредственно внутри команды. Главный тренер Виргиниюс Шяшкус не говорит на английском, но он рад приветствовать в своей команде братьев и не беспокоится о скандальном поведении их отца Лавара.

«Мы устроим хорошее шоу с Лаваром Боллом. В крайнем случае, он может стать моим ассистентом. Тогда он сможет кричать на моих игроков, а не на меня. Братья Боллы могут стать полезными для «Витаутаса». Почему нет? Ясно, что это будет непросто для 16-летнего Ламело и ему потребуется время, чтобы адаптироваться в европейском баскетболе. Но мы постараемся помочь им обоим и уделить братьям дополнительное внимание. Боллам пойдет на пользу тот факт, что они будут тренироваться и играть со взрослыми мужчинами.

Насчет «культурного шока» после переезда из Лос-Анджелеса: Каунас очень близок к Пренай. Конечно, это не ровня городам США. Но все в порядке, здесь тоже очень красиво. Мы дадим им путеводитель, они смогут поездить и познакомиться со всеми достопримечательностями. Думаю, это будет интересно. Я понимаю, что реклама ценна для нас. Для меня это хорошо и для команды также. Люди уже хотят помочь «Витаутасу», хотя в прошлом они даже не говорили о нашей команде. Переход Боллов принесет нам финансовую пользу, и это здорово», – с долей юмора высказался Шяшкус.

Переезд может пойти на пользу?

Контракты братьев заключены лишь на месяц с правом продления до конца сезона. С большой долей вероятности они уедут из Литвы уже к началу февраля. Обоим будет очень сложно изменить привычную жизнь и начать знакомство с профессиональным баскетболом таким радикальным методом.

С другой стороны, история знает примеры, когда американские студенты и школьники предпочитали колледжам профессиональные клубы за пределами США. Их не так много, и самый яркий пример — случай Брендона Дженнингса. В 2008 году разыгрывающий решил не идти в колледж, а поехал в Италию, где провел сезон в римском «Виртусе». Он окреп в итальянском чемпионате и Евролиге и был выбран под высоким 10-м номером драфта-2009. Но почему-то кажется, что история Дженнингса — не равно история Боллов.

Будем наблюдать. В любом случае, сейчас можно смело говорить: скучно не будет.

Инф. «ЛК»

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