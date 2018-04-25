Из конкурса Национального стадиона исключен второй участник, осталось предприятие Icor

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Возвращенное в октябре прошлого года Верховным судом Литвы в конкурс концессии на строительство Национального стадиона предприятие Vilniaus nacionalinis stadionas не сможет в нем участвовать. Так в четверг постановила конкурсная комиссия.

«Стремясь доказать свое соответствие требованиям, (предприятие — ред.) Vilniaus nacionalinis stadionas предоставляло вероятно недостоверную информацию о составе своего консорциума, а также о техническом и финансовом потенциале, поэтому оно исключается из конкурса», — информировало самоуправление.

По словам директора администрации Вильнюсского самоуправления Повиласа Подярскиса, появившаяся ранее в публичном пространстве информация о том, что два из трех представляемых этим участником потенциальных финансовых партнеров отмежевались от предприятия Vilniaus nacionalinis stadionas, вызвала обоснованные сомнения в том, что такой проект этому предприятию «по зубам». Предприятие назвало своими потенциальными партнерами польскую компанию Budimex и фонды инвесткомпаний BaltCap, однако они сотрудничество отрицают.

«Риск срыва проекта в том случае, если эта компания станет концессионером, очень высок, потому что, как я упоминал, мы так и не смогли убедиться в достоверности предоставленных квалификационных документов», — сказал П. Подярскис.

Совладелец и глава компании Vilniaus nacionalinis stadionas Ренатас Начаюс говорит, что расценивает решение самоуправления как расправу. По его словам, компания не исключает возможности обращения в суд в связи с решением самоуправления.

После этого решения самоуправления в конкурсе остался один участник — контролируемое концерном Icor предприятие Axis Industries. Оно намерено провести проект в жизнь совместно с компаниями Venetus Capital, Kauno arena, Populous и Cloud architektai за 79,9 млн евро (без НДС).

Самоуправление Вильнюса некоторое время назад завершило переговоры с компанией Axis Industries и в конце 2018 года намеревалось подписать с ней договор, однако Верховный суд Литвы в октябре обязал самоуправление принять предварительное предложение исключенного из конкурса предприятия Vilniaus nacionalinio stadionas и рассмотреть его.

BNS