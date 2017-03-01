Из Латвии в Литву доставлена донорская печень

В среду ночью военным вертолетом “Ми-8” из Латвии в Литву была доставлена донорская печень.

Бригада хирургов Вильнюсской Сантаришской клиники вылетела в 17.55 час. Забрав донорскую печень, хирурги вернулись в Вильнюс и около трех часов ночи приземлились у литовской клиники. Затем началась операция по трансплантации.

По информации Национального бюро трансплантологии, латышские врачи не первый раз дарят органы литовским пациентам. С 2010 года из соседней страны было получено два сердца, две печени и две почки. Сердца были пересажены младенцам.

В этом году литовские врачи-трансплантологи уже провели 19 операций по пересадке органов и тканей (роговиц). В этом году военный вертолет был задействован для доставки органов в первый раз.

BNS

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