  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.03.01 Текущий номер: N8 (1148) 23 февраля
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Из Латвии в Литву доставлена донорская печень

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 01, 13:00   |   Комментариев: 0

В среду ночью военным вертолетом “Ми-8” из Латвии в Литву была доставлена донорская печень.

Бригада хирургов Вильнюсской Сантаришской клиники вылетела в 17.55 час. Забрав донорскую печень, хирурги вернулись в Вильнюс и около трех часов ночи приземлились  у литовской клиники. Затем началась операция по трансплантации.

По информации Национального бюро трансплантологии, латышские врачи не первый раз дарят органы литовским пациентам. С 2010 года из соседней страны было получено два сердца, две печени и две почки. Сердца были пересажены младенцам.

В этом году литовские врачи-трансплантологи уже провели 19 операций по пересадке органов и тканей (роговиц). В этом году военный вертолет был задействован для доставки органов в первый раз.

BNS

Метки:  , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿