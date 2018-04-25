Из Лукишкской тюрьмы переселили осужденных пожизненно

Фото BFL/ Шарунаса Мажейки 🔊 Воспроизвести

Из Лукишкской тюрьмы-следственного изолятора переселили 55 заключенных, осужденных пожизненно. Также переселяют и единственную осужденную пожизненно женщину Альму Бружайте, получившую такое наказание за убийство своих двоих детей.

По словам вице-министра юстиции Эрнестаса Юркониса, на прошлой неделе были переселены около 100 осужденных за тяжкие преступления, чей срок наказания составляет 10 лет и больше. По слова вице-министра, операции такого масштаба по переселению заключенных еще не было.

Э.Юрконис напоминает, что в отношении всех осужденных, которых сейчас переселяют из Лукишкской тюрьмы, применяется тюремный режим.

«Это значит, что их будут держать в помещениях камерного типа, в таком же режиме, которой был в Лукишках. Нет никакого послабления условий заключения», — сказал Э.Юрконис.

Всего в Ликушикской тюрьме отбывают срок 92 осужденных пожизненно. Всего в тюрьме в начале года было около 600 заключенных и арестованных.

Министр юстиции Элвинас Янкявичюс ранее говорил, что Лукишкскую тюрьму-следственный изолятор планируется перенести из центра Вильнюса до конца этого года, это будет стоит около 1,5 млн. евро.

Здание Лукишкской тюрьмы планируется передать Банку имущества (Turto bankas).

BNS