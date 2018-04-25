Из меню школьных столовых исчезли цеппелины

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В обновленных меню для школ повара и кондитеры будут предлагать учащимся выбирать блюда примерно из ста рецептов, но в них не останется части обычных блюд литовской кухни.

На сайте Министерства здравоохранения обнародованы технологические карточки и рецепты, которые, по утверждению работников министерства, должны стать основой для учреждений, организующих детское питание в школах.

«Это не значит, что мы на сто лет утвердим данное меню и оно все время останется таким же. Можно вносить предложения и спустя несколько недель после согласования их применять. Но это не будет повинностью, и сегодня учреждения могут и создать что-то новое», — сказал на пресс-конференции министр Аурелиюс Вярига.

По словам Вяриги, новые меню составлены с учетом жалоб родителей на то, что в сентябре с изменением описания порядка питания школьников не во всех учреждениях детям подавалась вкусная и эстетичная на вид пища. Министр утверждал, что в некоторых школах не хватало фантазии приготовить что-то вкусное, поэтому меню, по его мнению, окажут значительную помощь.

В числе ста блюд есть и экзотические: пудинг из семян чиа, котлетки из свеклы, тертая брокколи, шпинат, суп из пастернака, овсяная, гречневая, ячменная каша.

Технологические карточки и блюда министерство огласило на своем сайте, сейчас ожидаются замечания представителей общественности и экспертов, затем меню будут представлены для согласования с Государственной продовольственно-ветеринарной службой. Возможно, до начала лета повара подготовят подобные рекомендации для детских садов и больниц.

Министр подчеркнул, что не будет изменяться описание порядка питания школьников, согласно которому ограничено потребление соли, сахара, запрещается шоколад, ограничивается рацион картофельных блюд, школьные столовые обязаны отказаться от другой нездоровой пищи.

Президент Ассоциации шеф-поваров и кондитеров ресторанов Литвы Ярослав Оршевский сказал, что меню — это только начало работы, что ожидаются предложения представителей общественности и экспертов, чего не хватает в меню.

«Пока создано около 100 карточек с описаниями, с указаниями температур, но они еще будут совершенствоваться, поэтому сделан только первый шаг», — сказал Оршевский. Он также акцентировал, что предлагаемые рецептуры не являются обязательными, а это лишь «помощь тем, кто забыл, что делать, или кто не знает, что новое делать».

Представитель ассоциации Айда Матулявичюте утверждала, что новое меню является «более здоровым и отличается разнообразием альтернатив», что оно уже прошло испытание в одной из школ.

«Мы учли, что детям казалось слишком сильным. С другой стороны, мы должны думать, чтобы блюда могли подготовить шеф-повара и повара, мы должны учитывать наличие аллергенов в составных частях блюд, должны учитывать и издержки», — объясняла Матулявичюте.

По ее утверждению, меню облегчат работу поставщикам услуг питания, потому что уже утвержденное меню не придется отдельно согласовывать с Государственной продовольственно-ветеринарной службой.

Среди предлагаемых блюд нет привычных для литовской кухни акцентов – цеппелинов, картофельных блинов, картофельного плоского пирога, который эксперты заменили на обычную картофельную запеканку.

Представители ассоциации убеждены, что первые эксперименты в школах показали, что дети охотно едят даже обычно не самые любимые овощи – брокколи и шпинат, если они подаются красиво и вкусны.

Матулявичюте отметила, что пудинг из семян чиа детей не восхитил, потому что в нем не было добавок, но такие новшества, как овсяное печенье из цельного зерна, а также свекольный пирог, учащиеся оценили положительно.

Оршевский отметил, что учащимся будут предлагать больше свежих овощей, хотя не откажутся и от картофельного пюре, от запеченной в духовке курятины.

Информация «ЛК», BNS