Из Пхеньяна написали в Вашингтон, что переговоры о ядерном разоружении могут вот-вот сорваться

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КНДР предупредила США о том, что переговоры о ядерном разоружении «находятся под угрозой и могут сорваться», передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

По данным сразу трех источников CNN, предупреждение содержалось в письме, переданном госсекретарю США Майклу Помпео, и именно оно послужило причиной, по которой президент США отменил четвертый запланированный визит главы Госдепартамента в Пхеньян буквально за несколько часов до его вылета из Вашингтона в минувшую пятницу.

В письме представители КНДР выразили мнение, что переговорный процесс не может продвигаться вперед, так как «США до сих пор не могут выполнить ожидания относительно следующего шага в направлении подписания мирного договора».

«В случае, если компромисса по этому вопросу достичь не удастся и наметившиеся переговоры сорвутся, то Пхеньян может возобновить ядерные и ракетные исследования», — утверждают источники CNN.

Соединенные Штаты до сих пор не желают заменить Корейское соглашение от 23 июля 1953 года о перемирии, положившее конец боевым действиям Корейской войны, на постоянный, законодательно обязывающий мирный договор, который потребует одобрения в Сенате США двумя третями голосов.

В минувшую пятницу президент Дональд Трамп дал указание госсекретарю Помпео отказаться от визита в КНДР, запланированного на эту неделю, так как Вашингтон не видит достаточного прогресса по денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

С тех пор американские власти активно шли на контакт с представителями Северной Кореи. Госсекретарь США Майкл Помпео посещал Пхеньян в апреле, мае и июле текущего года. Во время последнего визита принципиальность Помпео вызвала недовольство Пхеньяна, который назвал стиль ведения переговоров американцами «гангстерским».

Ряд экспертов из разведывательных служб США и Пентагона ранее высказывал мнение, что новый визит Помпео в КНДР может оказаться преждевременным, и Пхеньян вряд ли готов идти на дальнейшие шаги по денуклеаризации.

В августе советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что Пхеньян не предпринимает необходимые шаги в области денуклеаризации. А постоянный представитель США при ООН Никки Хейли предупредила, что «Вашингтон не будет ждать слишком долго».

Однако сам СА Дональд Трамп по-прежнему уверен, что смог выстроить хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном, не идя ему на уступки. «Когда я вступил (в должность главы государства), президент (Барак) Обама думал, что ему придется воевать с Северной Кореей. И я спросил у него: ты когда-нибудь разговаривал с Ким Чен Ыном? (Он ответил:) нет. Я сказал: Может, было бы неплохо попытаться?» — поведал Трамп.

По словам президента, ему быстро удалось достичь впечатляющего внешнеполитического успеха. «Смотрите, я не дал ему (Ким Чен Ыну) ничего, кроме санкций. Мы, весь мир, наложили санкции на Северную Корею… Но у нас хорошие отношения, хотя я и не дал ему ничего», — добавил глава государства.

NEWSru.com