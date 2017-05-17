Из слоеного теста

Блюда из слоеного теста – это практически беспроигрышный вариант на случай внезапного нашествия гостей или когда надо приготовить что-нибудь вкусненькое по-быстрому.

Яблочный десерт со слоеным тестом

300 г бездрожжевого слоеного теста, 3 яблока, 2 яйца, 3 ст. л. сметаны, 1 ст. л. крахмала, сахар – по вкусу.

Размороженное слоеное тесто слегка раскатайте, разорвите руками на кусочки. В подготовленную форму уложите ряд из кусочков теста, на него – ряд очищенных и нарезанных тонкими дольками яблок. Сделайте несколько слоев, последним должен быть слой из теста. Приготовьте заливку из яиц, сметаны и сахара и залейте продукты в форме. Поставьте запекаться в духовке, разогретой до 180°С. Готовый десерт должен быть румяным. Посыпьте перед подачей сахарной пудрой.

Ананас в слоеном тесте

850 г консервированного ананаса кольцами (1 большая банка), 1 пласт слоеного бездрожжевого теста, 6 абрикосов или 12 вишенок, сахарная пудра, корица – по вкусу.

Размороженное тесто тонко раскатайте и разрежьте на полоски шириной 1-1,5 см. Количество полосок должно соответствовать количеству колец ананаса. Кольца ананаса обсушите, посыпьте корицей и обмотайте каждое кольцо полоской из теста, пропуская ее через отверстие в центре кольца. Тесто должно образовать нечто вроде лепестков. Положите кольца на противень, застеленный бумагой для выпечки, и поставьте в духовку со средним жаром примерно на 20 минут. В центр каждого кольца уложите половинку абрикоса или целую вишенку, посыпьте сахарной пудрой и подайте к чаю.

Конвертики с тыквой

1 кг слоеного теста, 500 г тыквы, сахар и корица по вкусу.

Натрите тыкву на крупной терке, добавьте по вкусу сахар и молотую корицу, перемешайте. Разделите тесто на квадратики, чуть раскатайте каждый квадратик и уложите в центр начинку. Защипайте в виде конвертиков и уложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекайте при температуре 250-280°С до готовности примерно 20 минут.

Конвертики с фетой и шпинатом

1 упаковка пресного слоеного теста, 1 луковица, 300 г шпината, 150 г сыра фета, 100 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, 200 г сливочного масла.

На сковороде с растительным маслом спассеруйте лук, нарезанный кубиками, до мягкости, добавьте шпинат и соль и потушите несколько минут. Добавьте фету, творог и взбитое яйцо. Потушите, хорошо перемешав, в течение 5-10 минут на медленном огне. Размороженное тесто раскатайте в тонкие пласты и смажьте размягченным маслом. Нарежьте на полосы шириной 10-12 см. На конец каждой полосы выложите начинку, заверните тесто на начинку так, чтобы получился треугольник, и продолжайте сворачивать полоску теста до конца. Выпекайте при температуре 200°С в течение 15 минут, смазав треугольнички размягченным маслом.

Пирожки с брынзой

200 г брынзы или феты, 3 ст. л. измельченного зеленого лука, 1 яйцо, 1 упаковка слоеного теста, 1 желток, 1 ч. л. воды.

В миске смешайте раскрошенную брынзу, яйцо и зеленый лук. Размороженное тесто нарежьте на 12 квадратов со стороной примерно 8 см. Смочите края водой, выложите начинку и сложите в виде треугольников. Желток взбейте вилкой с водой, смажьте полученные пирожки и выложите на противень. Выпекайте при температуре 190°С до золотистого цвета.

Ленивые пирожки из слоеного теста

1 упаковка слоеного бездрожжевого теста, 300 г мяса (любого), 2 картофелины, 1 луковица, соль, черный молотый перец, специи – по вкусу.

Мясо и картофель нарежьте кубиками и потушите на сковороде под крышкой в течение 10 минут. Посолите и поперчите, добавьте специи. Разрежьте тесто на 6 одинаковых кусочков. Форму для выпечки кексов смажьте маслом, выстелите изнутри тестом, распределяя его по стенкам формочек и оставляя немного сверху, чтобы можно было завернуть тесто на начинку. Выложите в каждую формочку начинку, заверните тесто и защипайте. Поставьте выпекаться при температуре 180°С в течение 20-25 минут.

Завитушки со спаржей и беконом

300 г спаржи, 250 г бекона, 250 г готового слоеного теста, 1 яйцо.

Промойте и обсушите спаржу. Бекон нарежьте тонкими пластинками и оберните спаржу в бекон, заворачивая по спирали. Слоеное тесто разморозьте, слегка раскатайте и нарежьте полосками шириной 4-5 см. Так же по спирали заверните спаржу в беконе в тесто и закрепите полоску теста, чтобы оно не разворачивалось. Взбейте яйцо с небольшим количеством воды вилкой и смажьте спиральки. Уложите завитушки на противень, застеленный бумагой для выпечки, и поставьте выпекаться при температуре 180°С в течение 20 минут до румяного цвета.

Телятина в омлете и слоеном тесте

700 г телятины, 2-3 яйца, 1 упаковки готового слоеного теста, 3-4 ст. л. муки, 1 желток, 5-6 ст. л. растительного масла (лучше оливкового), 2 ч. л. сушеных прованских трав, соль, черный молотый перец – по вкусу.

Растительное масло смешайте с 1 ч. л. прованских трав, солью и перцем и натрите полученной смесью кусок телятины. Поставьте мясо в холодильник на несколько часов. Затем обжарьте мясо на сковороде со всех сторон до румяной корочки и остудите. Взбейте яйца с мукой и 1 ч. л. прованских трав и испеките омлет на широкой сковороде. На размороженное тесто выложите омлет, на него – мясо, плотно сверните в рулет и защипайте края теста. Поверхность смажьте желтком, уложите на противень и поставьте запекаться в духовку, нагретую до 180°С, в течение 40-50 минут.

Куриные ножки в «платочках»

2 листа слоеного теста, 8 куриных голеней, 2 ст. л. сливочного масла, 1 луковица, 150 г шампиньонов, 100 г сыра, соль, черный молотый перец.

Куриные голени промойте, обсушите и удалите косточку, надрезав у хрящика и вывернув мякоть наизнанку. Затем выверните мякоть кожей наружу, посолите и поперчите изнутри и снаружи. Тем временем приготовьте начинку: на сливочном масле обжарьте измельченный лук до прозрачности, добавьте мелко нарезанные грибы и тушите в течение 5-7 минут, остудите, натрите в начинку сыр, перемешайте. Нафаршируйте полученной смесью куриные ножки. Раскатайте размороженное тесто в тонкие пласты и разрежьте каждый пласт на 4 части. В центр каждого квадрата установить куриную ножку вертикально, поднимите тесто и защипайте, чтобы получился мешочек. Поставьте ножки на противень, застеленный бумагой для выпечки, и запекайте в нагретой до 180°С духовке в течение 40-50 минут до золотистого цвета.

Откидной плов

500 г слоеного теста, 200 г сливочного масла, 1-2 луковицы, 1 сладкий желтый перец, 1 крупная курица, ½ ч. л. соли, 5 ч. л. куркумы, 1 ч. л. зиры, 500 г риса, 500 мл молока, 2 ст. л. муки, 2 ст. л. кукурузной муки, изюм, чернослив, курага, фисташки, ягоды кизила – всего понемногу, по вкусу.

Отделите мясо от костей, кости залейте небольшим количеством воды и поставьте варить бульон, мясо нарежьте кусочками и обжарьте в казане или кастрюле с толстым дном и стенками на сливочном масле (100 г) вместе с луком и сладким перцем. Посолите, добавьте зиру, куркуму и кориандр по вкусу. Промойте и замочите сухофрукты. Готовый бульон процедите, разбавьте в соотношении 1:1 молоком, посолите и сварите в нем промытый рис. Готовый рис (не переварите!) откиньте на сито. Размороженное тесто раскатайте на смеси пшеничной и кукурузной муки в пласт, которого хватит на то, чтобы выстелить изнутри казан и осталось для заворачивания. Оставшееся масло растопите, при помощи кулинарной кисти смажьте внутреннюю поверхность казана, выстелите тестом и тоже смажьте маслом. Засыпьте рис, полейте оставшимся маслом, выложите обсушенные сухофрукты, затем слой куриного мяса с овощами и маслом, на котором все это жарилось. Уплотните, заверните края теста, хорошо защипайте. Смажьте маслом и поставьте в нагретую до 180°С духовку на 40 минут. При подаче выверните плов на широкое плоское блюдо.

Инф. «ЛК»

Метки: N20 (1160) 18 мая, рецепты