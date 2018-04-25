Из Вильнюсского аэропорта не вылетел запрещенный в ЕС Boeing 737 MAX 8

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Во вторник вечером из Вильнюсского аэропорта не вылетел на Мадейру самолет недавно запрещенной в ЕС модели Boeing 737 MAX 8.

«Да, это связанно именно с директивой, выпущенной Европейским агентством по авиабезопасности», — сказал BNS руководитель по вопросам связей с общественностью компании-оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Марюс Зялянюс.

По его словам, пассажиры были высажены с самолета и ожидают в терминале самолета, который его заменит. М. Зялянюс не мог сказать, сколько пассажиров было высажено, по его словам, этими вопросами занимается компания наземного обслуживания.

После катастрофы самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в которой погибли все летевшие в нем 157 человек, Европейское агентство по безопасности авиации во вторник запретила использование этой модели и модели Boeing 737 MAX 9 в воздушном пространстве Евросоюза.

Сейчас во всем мире эксплуатируется около 350 самолетов модели 737 MAX 8.

Некоторые страны и авиакомпании сами решили остановить рейсы этих самолетов, а некоторые продолжают его эксплуатацию и жду, когда завершится расследование аварии, и будут представлены рекомендации производителя – американского гиганта Boeing.

В октябре прошлого года самолет модели Boeing 737 MAX 9, принадлежавший компании Lion Air, разбился в Индонезии, погибли 189 человек.

BNS

Photo by N1_Photography on Foter.com / CC BY-SA