Из-за Brexit из Британии вывели более $1 триллиона

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В ожидании выхода Великобритании из ЕС банки и финансовые компании вывели из страны хозяйственные операции, персонал и активы клиентов общей стоимостью около 800 млрд фунтов стерлингов. Об этом пишет Интерфакс во вторник, 8 января, ссылаясь на данные консалтинговой компании EY.

Аналитики изучили публичные заявления 222 крупнейших игроков британского рынка финансовых услуг. Компания отслеживала динамику сектора с момента завершения референдума о Brexit в июне 2016 года.

В исследовании EY подчеркивается, что поскольку для расчетов использовались только публичные данные, полученная оценка может оказаться излишне консервативной, а фактические значения будут существенно выше. Кроме того, далеко не все компании, опубликовавшие планы перевода операций из Лондона в связи с Brexit, раскрывали данные о стоимости активов.

«Сумму все еще можно назвать скромной с учетом того, что активы одного лишь банковского сектора Великобритании оцениваются почти в 8 трлн фунтов, но она может стать больше по мере продвижения к Brexit», — отмечается в документе.

На конец ноября 36% изученных EY компания заявили о планах перенести часть операций из Лондона в другие европейские столицы. В том числе такие шаги готовят более половины (55%) опрошенных банков, включая инвестбанки, и брокерских компаний, а также 44% управляющих компаний и 42% страховщиков.

Почти треть (30%) компаний обозначали конечный пункт перемещения активов и сотрудников. По данным EY, лидируют Дублин, Люксембург, Франкфурт и Париж.

Накануне стало известно, что голосование по соглашению о Brexit состоится в парламенте Великобритании 15 января. Официально датой выхода Великобритании из ЕС является 29 марта 2019 года.

korrespondent.net