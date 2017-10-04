Из-за дыр в миграционной системе в страну попали ненадежные лица – глава ДГБ Литвы

Из-за дыр в системе миграции в Литву могли попасть ненадежные лица, подтвердил глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис.

“Один уже лишен разрешения, ни для кого не секрет, но да, ненадежные есть. Они находятся на наблюдении, мы присматриваем за этими процессами”, – сказал Д. Яунишкис в среду журналистам в сейме.

О таких случаях журналистам сообщил глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас. КНБО рассматривал сегодня проблемы миграционной системы.

“К нам в прошлом году прибыло несколько человек, которые вообще не являются дружественными к нашему государству, их связывают с терроризмом. Не действует сама система”, – сказал политик.

Глава ДГБ отметил, что за упомянутыми лицами ведется наблюдение, однако правовое регулирование не всегда позволяет принять решения об их высылке из страны.

“Не хватает правовых аргументов, а это связано и с законодательством Литвы, и с европейским правом, нужны определенные доказательства повода высылки их из Литвы”, – пояснил Д. Яунишкис.

Одновременно он отметил, что не хочет раскрывать, сколько таких лиц, но заверил, что “ДГБ работает очень интенсивно, в этом отношении есть несколько расследований”.

“Мы присматриваем за этими людьми, если будет достаточно доказательств, которые мы сможем представить в суде, то сможем аргументировано выслать их из страны, предпринять все меры”, – сказал глава ДГБ.

В минувшую пятницу вида на жительство в Литве был лишен связываемый с окружением президента РФ Владимира Путина советник “СМП банка” Антон Треушников. У него был вид на жительство в Литве в течение 11 лет.

“Банк СМП”, как и сами его учредители – российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги, находится в списке санкций Евросоюза. Компания Ротенбергов строит мост в оккупированный Крым.

BNS

Метки: Литва