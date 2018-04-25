Из-за эмиграции не растет рождаемость

🔊 Воспроизвести

В Литве рождаемость не увеличивается из-за эмиграции, заявил старший экономист отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы Томас Шяудвитис.

В начале прошлого десятилетия уровень рождаемости в Литве составлял 1,3 ребенка и был одним из самых маленьких в ЕС. Однако за 15 лет ситуация изменилась: рождаемость значительно увеличилась, и в последние годы она составила 1,7 ребенка. Это было одно из самых больших изменений среди развитых стран (немного больше рождаемость выросла только в Латвии).

По сравнению с другими развитыми странами уровень рождаемости в Литве является одним из самых высоких. Самые высокие показатели рождаемости были во Франции, Новой Зеландии, Швеции и Ирландии — 1,9-2,0 ребенка. Самый низкий показатель был в Португалии, Испании, на Кипре, в Греции и Польше — всего 1,3 ребенка.

Правда, рождаемость в Литве была не достаточной для обеспечения смены поколений. Для этого нужно, чтобы женщина за свою жизнь родила хотя бы двоих детей. Один ребенок должен заменить свою мать, а другой — отца.

Несмотря на то, что в Литве средняя семья или пара часто решается воспитывать не одного ребенка, а двоих детей, общее число ежегодно рождаемых детей в стране за 15 лет вообще не увеличилось. Это явление было обусловлено тем, что в течение указанного периода количество молодежи значительно сократилось. Причина ясна — большая эмиграция.

Например, в 2001 году в Литве проживало 538 тысяч человек в возрасте 10-19 лет, через 15 лет этим жителям исполнилось 25-34 года, но их было уже только 375 тысяч. Таким образом, группа этих жителей сократилась на 163 тысячи, или почти на треть, на 7 тыс. сократилась из-за смертей, все остальное объясняется большой эмиграцией.

Европейское статистическое агентство Eurostat прогнозирует, что в ближайшие 30 лет количество новорожденных в Литве снизится с 30 до 18 тысяч человек, при этом показатель рождаемости увеличится до 1,8 ребенка.

Ранее правительство Литвы утвердило план действий по решению сложных демографических проблем на 2019-2021 год. Власти надеются, что к 2030 году население страны достигнет трех миллионов человек.

В настоящее время в Литве проживают около 2,8 миллиона жителей, а некоторые статистические агентства утверждают, что даже меньше. Только с начала этого года население сократилось на 12 тысяч.

По оценкам экспертов, реформы, которые власти провели или только планируют реализовать, способствуют оттоку населения.

Информация «ЛК», BNS