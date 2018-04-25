Из-за гриппа в Вильнюсе и Каунасе закрыты десятки школ

Из-за растущего уровня заболеваемости гриппом в Вильнюсе и Каунасе в десятках школ не идут уроки.

Полностью или частично образовательный процесс не идет в 23 из 150 столичных школ и в 15 из 63 школ Каунаса. В Клайпеде все школы работают.

Медики Центра инфекционных заболеваний и СПИДа информируют, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране по-прежнему растет растет.

На 5-ой неделе этого года (с 28 января по 3 февраля) общая заболеваемость гриппом и ОРВИ в Литве выросла до 179,2 случаев/10 тыс. жителей.

Наименьший уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на 5-ой неделе зарегистрирован в Утене, наибольший – в Алитусе.

На прошлой неделе во всей Литве с гриппом в больницу попали 470 человек. Из них 59 — дети в возрасте до 2 лет, 225 -дети в возрасте 2-17 лет, 186 – взрослые. В отделении интенсивной терапии лежат 33 человека. В больнице с гриппом лежат две беременные.

Во время этого сезона гриппа всего зарегистрировано 12 смертельных случаев.

В настоящее время эпидемию гриппа объявили 19 из 60 самоуправлений Литвы.

Эпидемия гриппа регистрируется, когда уровень заболеваемости гриппом и острыми инфекциями верхних дыхательных путей составляет не менее 100 случаев на 10 тыс. жителей за неделю, а число клинических случаев гриппа составляет около 30% всех зарегистрированных случаев заболевания.

l24.lt