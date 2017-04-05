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Из-за ложной информации о здоровье водителям могут грозить уголовные дела

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 06, 0:02   |   Комментариев: 0

Прокуроры проводят расследование в связи с ложной информацией о здоровье с целью получения документа, пишет клайпедская газета Vakarų ekspresas.

Фото BFL/А.Уфартаса

Фото BFL/А.Уфартаса

«Герой» дела – водитель автобуса, который, заполняя так называемую декларацию чести, утаил данные о своем здоровье, получил удостоверение, а затем из-за проблем со здоровьем стал причиной аварии, в результате которой пассажиры получили травмы. Из-за этого он оказался на скамье подсудимых.

Некоторые сотрудники правоохранительных органов и представители других смежных областей считают, что существующие механизмы, когда за человеком оставляется право молчать о серьезных проблемах со здоровьем, а также получить или сохранить уже имеющиеся водительские права, необходимо совершенствовать.

«Представьте себе – человек пережил инсульт или заболевает эпилепсией или чем-то еще. На мой взгляд, то учреждение или больница, где диагностируют болезнь, представляющую угрозу, должны информировать учреждение, у которого есть полномочия на выдачу водительских удостоверений. В таком случае должно быть приостановлено действие водительских прав до тех пор, пока человек не пройдет реабилитацию, и специальная медицинская комиссия не подтвердит, что он может управлять автомобилем», – предлагает решение проблемы врач, руководитель клайпедского отделения «Содры» Вальдемарас Анужис, который в прошлом руководил комиссией по проверке здоровья водителей.

Представители Regitra говорят, что они не против того, чтобы медицинские учреждения сообщали им о серьезных заболеваниях, из-за которых водители могли бы утратить водительские права, но считают, что вводить более строгие правила в этой области не нужно – якобы имеющие проблемы со здоровьем водители не являются серьезной проблемой в области безопасности движения.

На сегодня для получения водительских прав достаточно в поликлинике проверить зрение, слух, кровяное давление и другие параметры, которые не обязательно отражают болезнь.

Инф. «ЛК»

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