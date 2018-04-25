Из-за ложных СМС-сообщений о Swedbank центробанк Литвы обратился в прокуратуру

🔊 Воспроизвести

Из-за рассылаемых жителям Литвы ложных СМС-сообщений о том, что один из крупнейших в стране коммерческих банков Swedbank со 2 марта прекращает деятельность, поэтому его клиенты должны перевести свои средства на указанный им счет в другом банке, Банк Литвы (БЛ, Центробанк) обратился в Генеральную прокуратуру.

Это подтвердил BNS представитель БЛ Гедрюс Шнюкас.

Как утверждает БЛ, такими сообщениями мошенники, пользуясь сообщениями СМИ о вероятном отмывании денег через Swedbank, пытаются выманить у клиентов банка их деньги, а директор Надзорной службы БЛ Витаутас Валвонис не исключил, что могут иметь место попытки повлиять и на финансовую стабильность Swedbank.

Между тем премьер Саулюс Сквярнялис не усматривает угроз для стабильности финансового сектора страны.

Новостной портал 15min.lt в среду сообщил, что часть средств, которые украинские правоохранительные органы считают взятками бывшему президенту В. Януковичу, поступали к нему через счет в литовском подразделении банка Swedbank. Портал утверждает, что данные, собранные им и шведским телеканалом SVT, свидетельствуют о том, что связанная с В. Януковичем офшорная компания Vega Holding располагала счетом в литовском Swedbank с 2004 по 2014 год.

BNS