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Из-за морозов выросла цена на электроэнергию в Литве

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 10, 11:00   |   Комментариев: 0

В первую неделю 2017 года цена на электроэнергию в литовской зоне торгов на бирже Nord   Pool  Spot составила 34 евро за мегаватт-час – почти на четверть больше, чем на предыдущей неделе, однако на о37% меньше, чем в первую неделю 2016 года.

Литовский  оператор электропередающей системы Litgrid сообщил, что, по сравнению с последней неделей прошлого года, цены выросли во всех государствах региона Балтийского моря. После окончания праздников и сильного похолодания спрос на электроэнергию вырос почти на четверть.

На минувшей неделе в Литву было импортировано 85% потребленной электроэнергии, из нее 31% был импортирован из Латвии, Эстонии и Финляндии, а 48% – из третьих стран.

BNS

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