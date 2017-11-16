Из-за неисправности кабеля не работает смычка NordBalt

Из-за неисправности кабеля с вечера среды не действует энергетическая смычка между Литвой и Швецией NordBalt.

Как сообщает электропередающая компания Litgrid, смычка не действует с 21 часа среды. По словам представителя компании Гедрюса Карсокаса, предварительная причина отключения смычки – неисправность кабеля.

Специалисты Litgrid и производителя кабеля – датской NKT Cables (компания, перенявшая бизнес кабельных систем шведской компании ABB – BNS) устанавливают место неполадки. Вероятная дата окончания работ – 26 ноября”, – сказал Г. Карсокас для пресс-релиза.

В период, когда не действует смычка NordBalt, резервные услуги литовским потребителям предоставляет Круонисская гидроаккумулирующая электростанция.

Последний раз NordBalt из-за ремонта не действовала в начале сентября, после чего смычка действовала с меньшей мощностью.

Стоившую 550 млн. евро 453-километровой длины кабельную линию между Швецией и Литвой шведская компания ABB проложила в конце 2015 года.

BNS

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