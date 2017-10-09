Из-за обновления системы на границе Литвы с Беларусью образовались очереди грузовиков

Из-за проводившихся на пунктах погранпропуска Литвы работ по обновлению системы на белорусской стороне образовалась очередь из почти тысячи ожидающих въезда грузовиков.

Ожидается, что после возобновления работы системы очереди на границе исчезнут в ближайшие дни.

“У нас 7-8 октября были плановые остановки системы, об этом мы сообщали на своем сайте. Эти очереди за сегодня – завтра (понедельник – вторник – BNS) должны исчезнуть, потому что система уже работает, и эта проблема была решена”, – сказал в понедельник BNS представитель Таможенного департамента Витас Волунгявичюс.

По его словам, из Литвы в Белоруссию очередей грузовиков нет.

Белорусское погранведомство на своем сайте сообщает, что, по данным на 10 часов понедельника, на погранпереходе Каменный Лог – Мядининкай на выезде из Беларуси ожидает 400 грузовиков, на погранпереходе Бенякони – Шальчининкай – 230, на пункте Привалка – Райгардас – 171, на пункте Котловка-Лаворишкес – 160.

BNS

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