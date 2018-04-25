Из-за опасности пожаров планируется ограничить посещение лесов на юге и юго-востоке Литвы

В связи с опасностью пожаров в ближайшее время планируется ограничить посещение лесов жителями на юге и юго-востоке Литвы.

Сейчас наибольшая опасность возникновения пожаров отмечается в Мариямпольском, Друскининкайском, Варенском, Шальчининкском, Тракайском, Няменчинском округах, а также в Купишском районе и в некоторых местностях Шилутского района.

Если ситуация не изменится, то в понедельник Государственное лесничество планируется обратиться к самоуправлениям, чтобы последние приняли решение об ограничении доступа жителей в леса.

BNS