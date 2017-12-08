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Из-за отсутствия доказательств прекращено расследование о нетрезвом вождении члена сейма Л. Бальсиса

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 08, 16:00   |   Комментариев: 0

Правоохранительные органы прекратили досудебное расследование относительно вероятного вождения автомобиля членом сейма Литвы Линасом Бальсисом в нетрезвом состоянии, так как не удалось собрать достаточно доказательств его вины.

В четверг это подтвердил BNS прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры Эгидиюс Мотеюнас.

Алкотестер, который использовали журналисты, показал в крови Л. Бальсиса 1,82 промилле алкоголя. Однако эти показания не были сохранены в памяти алкотестера, кроме того, опрошенные в качестве свидетелей сотрудники Департамента охраны руководства, которые работают в сейме, не подтвердили, что видели, как Л. Бальсис выходит из сейма, садится в свой автомобиль и на нем уезжает.

Полиция начала расследование 13 ноября. Парламентарий не был допрошен, так как пользуется депутатской неприкосновенностью.

Во время расследования проверялись подозрения, что Л. Бальсис в нетрезвом состоянии находился за рулем своего автомобиля VW Caddy.

Спустя несколько дней после инцидента семья парламентария сообщила, что Л. Бальсис находится под опекой медиков и семьи.

Скандал в связи с тем, что Л. Бальсис мог находиться в нетрезвом состоянии, ударил по рейтингам парламентария.

Представитель Литовской партии зеленых Л. Бальсис избран в сейм на второй срок полномочий, ранее он работал советником президента Дали Грибаускайте, журналистом.
BNS

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