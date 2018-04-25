Из-за передачи литовской мобильной подписи эстонской компании — поиски виноватых

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Государственное предприятие Реестровый центр (РЦ) фактически «подарило» литовскую мобильную электронную подпись частной эстонской компании, в числе акционеров которой — крупные скандинавские банки. Министр транспорта и нынешний глава РЦ говорят, что решения были приняты прежним руководством предприятия, а сейчас проводится аудит, сообщает Литовское радио и ТВ (ЛРТВ).

РЦ в этом году лишился около 70% представленных им пользователей сертификатов на мобильную подпись — более 200 тыс. клиентов. Их «увели с собой» телекоммуникационные компании, которые приняли решение пользоваться услугами на РЦ, а эстонской компании SK ID Solutions. Как утверждают операторы, эстонцы предложили более защищенные сертификаты и более надежные решения.

Как утверждает ЛРТВ, изменения обусловлены чередой «странных совпадений». Например, нынешний председатель правления РЦ Эгидиюс Вайшвилас работал в литовском подразделении компании Telia, которое тогда называлось Omnitel. Э. Вайшвилас утверждает, что не поддерживает отношений с бывшими коллегами, так что и делами SK ID Solutions не занимается.

Министр транспорта Рокас Масюлис говорит, что за потерю клиентов мобильной подписи отвечает прежнее руководство РЦ. Якобы все решения были сделаны до начала работ нового правления. По его словам, сейчас проводится аудит сложившейся ситуации.

РЦ указывает, что в прошлом году его доходы от предоставления услуги электронной подписи, составили 190 тыс. евро. За первые 10 месяцев этого года эти доходы составили 110 тыс. евро, а в следующем году, как отмечает ЛРТВ, будут еще меньше.

Как сообщает ЛРТВ, по 25% акций SK ID Solutions принадлежит эстонским подразделениям банков SEB и Swedbank. Еще 50% акций принадлежит дочерней компании шведской компании связи Telia в Эстонии.

BNS