Из-за подорожания алкоголя около одной пятой жителей намерены покупать его меньше – опрос

В связи с повышением с 1 марта в Литве акцизов на алкоголь примерно одна пятая жителей страны намерена покупать его меньше, а почти половина жителей не собирается менять привычки потребления, показывают обнародованные в понедельник порталом delfi.lt результаты опроса.

На вопрос, как подорожание алкоголя в результате повышения акцизов повлияет на их поведение в плане покупки алкогольных напитков, 47,8% опрошенных ответили, что подорожание алкоголя никак не скажется на их поведении – они будут покупать его столько, сколько покупали.

Между тем 17,7% опрошенных указали, что будут покупать меньше дорогого алкоголя, а более 15% респондентов сказали, что из-за подорожания алкоголя будут искать алкогольные напитки подешевле или возможности купить его нелегально.

Намерения властей продавать алкоголь только в специализированных магазинах полностью одобряет или скорее одобряет 42,6% жителей страны, а скорее не одобряет или совершенно не одобряет 51,2% опрошенных.

Опрос по заказу новостного портала delfi.lt провела в конце января компания Spinter tyrimai, было опрошено 1010 респондентов.

BNS

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