Из-за подозрений в пьянстве парламентария Л. Бальсиса руководство сейма Литвы хочет вызвать полицию

Из-за подозрений в пьянстве парламентария Линаса Бальсиса руководство литовского сейма собирается вызвать полицию в здание парламента.

Это подтвердила журналистам первый вице-спикер сейма Рима Башкене. По ее словам, если подтвердится, что парламентарий в нетрезвом состоянии, то ему грозит импичмент.

Л. Бальсис в четверг согласился на просьбы журналистов провериться на алкотестере, который показал 1,82 промилле алкоголя у него в крови.

“Знаю, что он добровольно согласился провериться на алкотестере и признает ту норму, что это недопустимо. Безусловно мы не должны допускать и он не должен работать в такое время”, – сказал журналистам о ситуации председатель сейма Викторас Пранцкетис.

Вместе с тем он подчеркнул, что нужно искать, как помочь парламентарию, потому что алкоголизм – это проблема.

Представитель Литовской партии зеленых Л. Бальсис избирается в сейм уже на второй срок полномочий, ранее он работал советником президента Дали Грибаускайте, журналистам.

BNS

Метки: Литва