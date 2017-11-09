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Из-за подозрений в пьянстве парламентария Л. Бальсиса руководство сейма Литвы хочет вызвать полицию

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 09, 12:10   |   Комментариев: 2

Из-за подозрений в пьянстве парламентария Линаса Бальсиса руководство литовского сейма собирается вызвать полицию в здание парламента.

Это подтвердила журналистам первый вице-спикер сейма Рима Башкене. По ее словам, если подтвердится, что парламентарий в нетрезвом состоянии, то ему грозит импичмент.

Л. Бальсис в четверг согласился на просьбы журналистов провериться на алкотестере, который показал 1,82 промилле алкоголя у него в крови.

“Знаю, что он добровольно согласился провериться на алкотестере и признает ту норму, что это недопустимо. Безусловно мы не должны допускать и он не должен работать в такое время”, – сказал журналистам о ситуации председатель сейма Викторас Пранцкетис.

Вместе с тем он подчеркнул, что нужно искать, как помочь парламентарию, потому что алкоголизм – это проблема.

Представитель Литовской партии зеленых Л. Бальсис избирается в сейм уже на второй срок полномочий, ранее он работал советником президента Дали Грибаускайте, журналистам.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (2)
  1. (84.55.59.11) пробегаюший пишет:
    2017 11 09 at 19:55

    Вы конечно всезнающий ,ну что имеете вот такой могучий дар познаний человеческой психологии,это для меня новость !!!!!

  2. (88.216.95.13) Федот пишет:
    2017 11 09 at 13:02

    Может этот человек один из честных и от бессилия изменить систему,ничего не остаётся,как запить горькую от отчаяния.






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