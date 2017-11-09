Из-за подозрений в пьянстве парламентария Линаса Бальсиса руководство литовского сейма собирается вызвать полицию в здание парламента.
Это подтвердила журналистам первый вице-спикер сейма Рима Башкене. По ее словам, если подтвердится, что парламентарий в нетрезвом состоянии, то ему грозит импичмент.
Л. Бальсис в четверг согласился на просьбы журналистов провериться на алкотестере, который показал 1,82 промилле алкоголя у него в крови.
“Знаю, что он добровольно согласился провериться на алкотестере и признает ту норму, что это недопустимо. Безусловно мы не должны допускать и он не должен работать в такое время”, – сказал журналистам о ситуации председатель сейма Викторас Пранцкетис.
Вместе с тем он подчеркнул, что нужно искать, как помочь парламентарию, потому что алкоголизм – это проблема.
Представитель Литовской партии зеленых Л. Бальсис избирается в сейм уже на второй срок полномочий, ранее он работал советником президента Дали Грибаускайте, журналистам.
Метки: Литва
Вы конечно всезнающий ,ну что имеете вот такой могучий дар познаний человеческой психологии,это для меня новость !!!!!
Может этот человек один из честных и от бессилия изменить систему,ничего не остаётся,как запить горькую от отчаяния.