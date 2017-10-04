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Из-за последствий ливней во всей Литве объявлена экстремальная ситуация

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 04, 14:43   |   Комментариев: 0

В связи с тем, что из-за сильных ливней литовские фермеры понесли десятки миллионов евро убытков, во всей стране объявлена экстремальная ситуация. Это означает, что у Литвы будет больше возможностей получить европейскую финансовую помощь, также можно будет использовать средства правительственного резервного фонда.

Кабмин в среду утвердил рекомендацию правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям и объявил во всей стране экстремальную ситуацию.

“Предварительно подсчитанные убытки фермеров превышают 40 млн. евро, отдельные хозяйства находятся в сложной финансовой ситуации, поэтому это заставляет думать о компенсировании определенной части убытков. У нас есть информация о том, что Еврокомиссия (ЕК) готова искать такие возможности помочь Литве, и мы считаем, что объявление экстремальной ситуации облегчит эти задачи”, – сказал в среду на заседании правительства министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас.

По словам министра, количество выпавших за август-сентябрь осадков в несколько раз превышало многолетний средний показатель, затоплено более 140 тыс. гектаров посевов, в отдельных районах не снято до 50% урожая, а по всей Литве – более 30%.

Премьер Саулюс Сквярнялис во вторник сказал, что еще на этой неделе намечается обратиться в ЕК по поводу помощи пострадавшим земледельцам.

Сельскохозяйственная палата подсчитала, что убытки могут превысить 200 млн. евро.

Из-за ливней экстремальная ситуация была объявлена в более чем одной пятой из 60-ти самоуправлений Литвы.

BNS

Метки: 

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