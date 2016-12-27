Из-за праздничных выходных электроэнергия подешевела на четверть – Litgrid

Снижение потребления электроэнергии в праздничные выходные и благоприятные направления ветров формировали снижение цен на электроэнергию во всем регионе Балтийского моря, а одновременно и в Литве, сообщает электропередающая компания Litgrid.

Средняя цена на электроэнергию в зоне торговли Литвы на бирже Nord Pool на прошлой неделе была 31,1 евро за мегаватт-час – на 24% ниже, чем на предыдущей неделей, и на 27% меньше, чем за такой же период прошлого года.

“Из-за праздничных дней в странах Балтии потребность в электроэнергии снизилась на 5%, а в Литве – на 4%. Снижение цены обусловлено и повышением предложения дешевой электроэнергии. В странах Балтии ветроэлектростанции выработали в полтора раза больше, а выработка на электростанциях на обычном топливе снизилась на 38%”, – говорится в сообщении Litgrid.

На прошлой неделе Литва импортировала 71% потребленной электроэнергии, из которой 28% составил импорт из Латвии, Эстонии и Финляндии, 37% – из Швеции, а 35% – из третьих стран.

BNS

Метки: Литва, электроэнергия