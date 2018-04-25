Из-за реформы будет переписан трудовой договор

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С 1 января вступили в силу налоговые изменения, в результате которых зарплата каждого работника «на бумаге» будет увеличена в 1,289 раза. Для таких перемен не нужна подпись работника на бумаге, однако работодатель должен был информировать работников об изменениях до Нового года.

С 1 января 2019 года объединяют налоги работодателя и работника. Поэтому увеличится только зарплата «на бумаге», зарплата «на руки» останется прежней. Трудовые договоры должны были быть изменены до 1 января.

«Пересчитанную зарплату будут платить уже с января 2019 года. Внимание работодателей обращают на то, что после пересчета зарплата «на руки» меняться не должна», – указывает юрист адвокатской конторы Glimstedt Лаура Тункявичюте.

Государственная инспекция по труду указала, что есть два способа изменения трудовых соглашений: один способ — это подписание нового соглашения до 1 января 2019 года, другой – изменить соглашение в одностороннем порядке и вручить работнику второй экземпляр, информировать о новшестве и получить доказательство информирования работника.

Работников о переменах можно информировать и по электронной почте.

Специалисты инспекции указали, что если после пересчета компания будет округлять полученную сумму, то лучше округлять ее в большую сторону.

Есть и исключения — случаи, в которых соглашения не меняют, и информировать об этом не нужно. Например, если в соглашении не указан конкретный размер зарплаты.

Не надо менять трудовые соглашения и с теми работниками, которым платят не конкретную сумму, а в виде иных размеров (в таком случае пересчитывают эти размеры). Например, указано, что платят минимальную зарплату, минимальную сумму в час. Эти размеры с 2019 года изменятся: минимум составит 555 евро, в час – 3,39 евро.

Работы у бухгалтеров будет немало до конца января, поскольку до 31 числа надо поменять всю документацию компании, пересчитать размеры зарплат, приказы о назначении премий, надбавок и правила, систему оплаты труда, если таковая существует.

В новой системе оплаты труда до 31 января должны указать новые тарифы взносов в «Содру», новые тарифы подоходного налога — от 15% до 20% и т. д.

Информация «ЛК», BNS