Из-за реорганизации предприятий по надзору за госдорогами подана жалоба в Еврокомиссию

Ассоциация автодорог Литвы Lietuvos keliai обжаловала решения Министерства транспорта, обусловившие реорганизацию предприятий по строительству автомобильных дорог и создание одного госпредприятия по надзору за автодорогами Keliu prieziura. Минтранспорта утверждает, что Keliu prieziura зачастую выполняет только те работы, которыми частный бизнес не интересуется.

Глава Lietuvos keliai Римвидас Градаускас говорит, что ассоциация не выдержала нарушений конкуренции и 15 июня обратилась в Еврокомиссию (ЕК) по поводу незаконной помощи от государства и монополизации рынка.

«Без какой бы то ни было закупки или другой конкуренционной формальности госпредприятию Keliu prieziura было предоставлено монопольное право предоставлять услуги по надзору за государственными дорогами, ему было выделено и 79 млн евро средств госбюджета. Кроме того, пользующийся поддержкой государства бизнес идет на конкурентные рынки, вытесняя предприятия, у которых такой поддержки и привилегий нет», — сказал Р. Градаускас для пресс-релиза.

По его словам, министерство приняло решение, которые нарушили положения Договора о действии Евросоюза (ЕС), запрещающего монополизацию рынка и незаконную помощь государства.

По словам вице-министра транспорта Паулюса Мартинкуса, передача управления Keliu prieziura Министерству транспорта как раз позволила создать дополнительные предохранители, отграничив заказчика услуг от их поставщика.

«Мы понимаем обеспокоенность дорожников, но вместе с тем хотим обратить внимание на исключительно важный аспект — Keliu prieziura особенно часто выполняет небольшие по объему работы подряда, за которые избегают браться частные дорожные предприятия, потому что для них заказы слишком малы, конкурсы организуются, но не могут состояться, так как в них просто никто не участвует», — сказал П. Мартинкус.

По словам представляющего ассоциацию адвоката Марюса Юониса, решения властей монополизировали рынок надзора за государственными дорогами — с Keliu prieziura без какого-либо конкурса заключен договор, предприятию переданы склады с солью, карьеры, поэтому другие участники рынка не могут конкурировать.

Реорганизация предприятий по надзору за государственными дорогами завершилась в конце октября прошлого года — по инициативе Минтранспорта 9 региональных предприятий по надзору за дорогами и госпредприятие Automagistrale были присоединены к предприятию Kauno regiono keliai, а последнее было переименовано в Keliu prieziura.

Министр транспорта Рокас Масюлис в феврале прошлого года сказал, что реорганизация назревала уже давно, так как на предприятиях было много проявлений коррупции.

BNS