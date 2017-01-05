Из-за снега и ветра в Литве пожарным пришлось буксировать автомобили и убирать сломанные ветки

Из-за ветреной погода и обильного снегопада в Литве в среду и в ночь на четверг пожарным пришлось буксировать съехавшие с дороги автомобили и убирать сломанные ветром ветки деревьев.

Как сказала BNS представитель Департамента противопожарной охраны и спасения Вида Шмигяльскене, за прошедшие сутки пожарным пришлось 44 раза выезжать для проведения спасательных работ, 23 случая из них – на уборку сломанных ветром веток.

Медики службы скорой помощи Вильнюса, Каунаса и Клайпеды сказали BNS, что случаев смертей от переохлаждения или тяжелых обморожений за сутки не было.

Метеорологи прогнозируют, что в ночь на пятницу температура местами может снизиться до минус 21 градуса.

BNS

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