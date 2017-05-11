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Из-за снега в Литве без электроэнергии остались 9 тыс. клиентов компании

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В связи с выпавшим в четверг ночью обильным снегом в восточной и центральной Литве были перебои с поставками электроэнергии. Компания Energijos skirstymo operatorius (ESO) сообщила, что на 8 часов утра без электроэнергии оставались около 9 тыс. клиентов в Вильнюсском и Каунасском районах.

“Тяжелый, мокрый снег нарушил работу оборудования электрораспределительных сетей. В некоторых местах перебои также связаны с упавшими на наземные ЛЭП деревьями”, – отметил в пресс-релизе глава отдела ESO по управлению электросетями Эрвинас Парейгис.

В Каунасском районе без электроэнергии остались почти 5,5 тыс. клиентов ESO, а в Вильнюсском – около 3 тысяч.

BNS

Метки: 

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