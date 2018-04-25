Из-за тайфуна Cimaron в Японии отменили исторические учения и более 330 авиарейсов

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Власти Японии готовятся к новому удару стихии, на этот раз в связи с приближением мощного тропического тайфуна Cimaron. Премьер-министр страны Синдзо Абэ распорядился принять все возможные меры, чтобы минимизировать возможные последствия. Жители ряда районов острова Сикоку уже получили предупреждения о необходимости подготовиться к возможной эвакуации в случае угрозы оползней и наводнений, которые может вызвать тайфун.

По данным метеорологического управления страны, тайфун приблизится к Сикоку вечером 24 августа. Скорость ветра в центральной части тайфуна составляет 45 м/с. Синоптики прогнозируют, что в течение суток на западе Японии может выпасть до 800 мм осадков, а в некоторых районах — почти 1000 мм, передает «Интерфакс» .

— В Приморье объявили экстренное предупреждение из-за тайфунов Soulik и Cimaron

В стране отменены уже по меньшей мере 333 внутренних авиарейса, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал NHK. Главным образом это коснулось маршрутов, связывающих остров Сикоку, а также западные регионы основного острова Хонсю с другими частями страны.

Кроме того, на Сикоку приостановили движение паромов. Железнодорожная компания JR также уведомила об остановке с вечера четверга скоростных экспрессов на ряде направлений.

Кроме того, из-за приближения тайфуна Япония и Великобритания отменили первые в истории совместные военные учения. Маневры должны были пройти у побережья японского острова Хонсю, южнее горы Фудзи. В ходе учений японские и британские военные планировали, в частности, отработать высадку на побережье.

Японские СМИ отмечают, что тайфун обрушится на ряд районов, которые до сих пор восстанавливаются после сильного наводнения и схода оползней в начале июля, вызванных мощным тайфуном Prapiroon . Тогда в результате удара стихии погибли более 200 человек.

NEWSru.com