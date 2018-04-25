«Из-за тебя одни беды!» — чудо французской комедии

В этом году на Каннском кинофестивале французский фильм «За тебя oдни беды!» снискал не только особую оценку кинокритиков, но и сопровождался их овациями, восхищением и одобрительным смехом. Режиссер Пьер Сальвадори вместе с командой профессиональных актеров достиг своей цели. В первую — премьерную неделю во Франции фильм побил все зрительские рекорды.

Романтическая комедия «Из за тебя одни беды!» — это не что иное, как чудо французской комедии : очаровывает сюжетной линией, характерами героев, безупречной игрой актеров и, как любое чудо — магическое, странное, захватывающее. Смелая история, которая напоминает зрителю, что мы не что иное, как аудитория, жаждущая эмоции.

Начало фильма совсем не напоминает комедию. Погибший на службе капитан полиции Сантис, является бесспорной знаменитостью и гордостью полиции Марселя. Его мужество и героизм превратились в легенды, а его молодая вдова Ивона (актриса Адель Анель) каждый вечер рассказывает сыну о геройской жизни его отца. Но истина имеет неприятную привычку рано или поздно выплывать наружу. Оказывается, любимый человек и храбрый папа, не был героем, а, наоборот, мстительным, коррумпированным и довольно жестоким чиновником. Особенно женщину взволновала история Антуано (акт. Пио Мармай), молодого человека, который стал козлом отпущения нечистых делишек капитана Сантиса и сел на восемь лет.

Ивона решает исправить жестокие ошибки супруга и как-то вознаградить Антуано за его страдания. Естественно, что Антуано, в чьей жизни внезапно оказался такой своеобразный ангел-хранитель, смотрит на Ивону подозрительно и у него нет времени, чтобы думать о посторонних вещах. Ему нужно наладить жизнь, вернуть замечательную невесту Агнесс (Одри Тоту), и как-то забыть пережитый кошмар. Но не зря говорят, что добрыми намерениями вымощена дорога в ад. Участие Ивоны в жизни Антуано влечет за собой много радостных недоразумений, комических ситуаций и приятного хаоса.

П. Сальвадор, как настоящий мастер комедии очень сгущает краски. Здесь помощь теряет свой смысл, а превращается в постоянные преследования, комические ситуации, заставляющие весело переживать зрителя, соскучившегося по хорошей комедии. Эмоции Ивонны, постоянная женская забота, чрезмерная честность ей самой кажутся правильным способом искупить ее вину, но не все так просто …

Фильм заслуживает того, чтобы быть представленным в репертуаре Европейского кинофорума и, несомненно, быть замечен поклонниками этого фестиваля не только из-за истории, полной недоразумений, но и из-за замечательного созвездия французских актеров, в том числе замечательной актрисы Одри Тоту.

Насыщенный юмором криминальный триллер «Из-за тебя одни беды!» приглашаем смотреть в кинотеатрах с 14 декабря.

Информация и фото GPĮ