Из-за террористов в Евросоюзе запретили продавать серную кислоту

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В ЕС запретили свободный оборот серной кислоты, а также некоторых других химических веществ, используемых террористами для производства взрывных устройств. Данное решение принял Европарламент.

«Новые правила имеют целью закрыть пробелы законодательства путем включения новых химических веществ в перечень запрещенных. В частности, речь идет о серной кислоте, используемой для производства взрывчатки ТАТР, которая была применена во время терактов в 2015 году в Париже, в 2016-м в Брюсселе, а также в Манчестере в 2017-м», — заявили в ЕП.

Кроме того, новое законодательство ужесточает лицензионные условия приобретения и использования взрывчатых веществ.

Предполагается также, что сервисы онлайн-торговли должны сообщать правоохранительным органам о подозрительных закупках в этой сфере.

korrespondent.net