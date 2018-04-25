Из-за установленных нарушений в тюремной системе Литвы думают обратиться в правоохрану

Из-за нарушений, установленных при проведении аудита в литовском Департаменте по делам тюрем, рассматривается возможность обращения в правоохрану, говорит министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс.

Представители Минюста не исключают, что если правоохрана подтвердил нарушения, то будут предприняты попытки взыскать с ответственных лиц понесенный ущерб. Каков этот ущерб, отмечает Минюст, должна ответить правоохрана.

Подозрения у аудиторов взывали не действующая должным образом система блокирования мобильной связи в Алитусском исправительном доме, приобретенное, но не использующееся оборудование для криминальной разведки, а также предположительно недостоверная информация, которую прежнее руководство Минюста предоставляло Министерству финансов.

В Департаменте по делам тюрем, по словам министра, учреждено подразделение, которое должно обеспечивать превенцию коррупции, однако этого не делало.

«Не видеть происходившие процессы было признаком иди некомпетентности, или злостности», — сказал министр.

Вице-министр юстиции Эрнестас Юрконис говорил, что уже приняты меры с целью усиления внутреннего контроля в местах тюремного заключения — на прошлой неделе во всех местах лишения свободы были проведены плановые и внеплановые обыски, чтобы сформировать объективную картину того, как действует в тюрьмах контроль запрещенных вещей.

«Могу сказать, что нам придется серьезно поработать с Департаментом по делам тюрем, так как ситуация неудовлетворительная: при каждом обыске находят запрещенные вещи, запрещенные средства связи, заключенные бывают в состоянии наркотического и алкогольного опьянения», — сказал он.

BNS