Из-за военного положения на Украине предпринимателям Литвы переживать не стоит

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Литовские компании выражают озабоченность в связи с введением на Украине военного положения, однако представители украинского бизнеса говорят, что во всяком случае пока действующим в стране предприятиям переживать не стоит, пишет деловая газета Verslo zinios.

Вильнюсская торгово-промышленная палата утверждает, что общалась с первым вице-президентом Украинского союза промышленников и предпринимателей Сергеем Прохоровым и представителем предпринимательских кругов Полтавского региона Петром Крайсвитним.

Они убеждены, что введенное на части территории страны военное положения во всяком случае пока не окажет особого влияния на деятельность бизнеса.

Военное положение на Украине введено после того, как в выходные в Керченском проливе имела место конфронтация между российскими и украинскими военными кораблями.

Военное положение на Украине введено на 30 дней.

BNS

Photo by Official U.S. Navy Imagery on Foter.com / CC BY