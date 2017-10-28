Из-за высказываний о партизанском командире издательство изымает из продажи книги Р. Ванагайте

Литовское издательство Alma littera в пятницу сообщило, что прекращает сотрудничество с писателем Рутой Ванагайте и изымает из продажи все ее книги из-за ее неприемлемых высказываний о боровшемся с советской оккупацией партизанском командире Адолфасе Раманаускасе – Ванагасе.

Литовская торговая сеть Maxima в пятницу также информировала о прекращении торговли книгами этого автора.

“Высказывания Р. Ванагайте для нас неприемлемы и несовместимы с ценностями издательства Alma littera, поэтому мы решили незамедлительно прекратить сотрудничество с Р. Ванагайте и изъять все изданные Alma littera ее книги, включая и только что появившуюся книгу “Курица с головой салаки”, – сказала для пресс-релиза глава издательства Alma littera Дангуоле Вилюнене.

Издательство Alma littera также сообщило, что отмежевывается от любых высказываний Р. Ванагайте.

В адрес писателя, специалиста по пиару в последние дни звучало много критики в связи с тем, что со ссылкой на документы КГБ она заявила, что А. Раманаускас – Ванагас не подвергался пыткам, а сам пытался покончить с собой. Историки говорят, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Р. Ванагайте в пятницу сказала BNS, что была одним из авторов, чьи книги, выпущенные этим издательством, продавались лучше всего, поэтому говорит, что еще ждет, чтобы ее поставили в известность лично.

“Мне просто очень грустно и неожиданно, что моя биографическая книга становится угрозой для безопасности Литвы. Как есть, так есть”, – сказала она BNS.

Преподававший в учительской семинарии Алитуса А. Раманаускас стал партизаном в 1945 году. Спустя два года он возглавил Дайнавский партизанский округ, а в 1948 году был назначен командиром партизан Южной Литвы. В 1956 году в Каунасе А. Раманаускас и его жена были арестованы, год спустя он был приговорен к смертной казни.

В связи со столетием со дня его рождения парламент Литвы собирается объявить следующий год годом А. Раманаускаса – Ванагаса.

BNS

Метки: Литва