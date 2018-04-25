Из-за высказываний В. Титова о командире литовских партизан предлагается обратиться в суд

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Комиссия по импичменту члену горсовета Клайпеды Вячеславу Титову в пятницу предложила обратиться в суд для оценки высказываний политика.

Рассматривается возможность отозвать В. Титова из горсовета за его недостоверные высказывания о том, что командир партизан Адолфас Раманаускас-Ванагас убивал невинных мирных жителей.

В выводах комиссии говорится, что есть основание для обращения в Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) с тем, чтобы он дал оценку, не нарушил ли В. Титов своими действиями присягу члена городского совета. Вопрос об обращении в суд еще будет поставлен на голосование в муниципальном совете.

«По мнению комиссии, действия В. Титова были сознательными и тенденциозными, поскольку в своих утверждениях об А. Раманаускасе-Ванагасе он опирался только на один источник — приговор Верховного суда Литовской ССР 1957 года, который считается нелигитимным, игнорировал другие правовые акты и решения суда, которыми было признано, что А. Раманаускас-Ванагас невиновен перед Литовской Республикой, и которыми были восстановлены все его права», — говорится в утвержденных в пятницу выводах комиссии.

Если ГАСЛ придет к заключению, что член горсовета нарушил присягу, то решением, принятым большинством голосов двух третей горсовета он может лишиться своих полномочий.

В. Титов утверждает, что, говоря о командире партизан, он опирался на данные советского суда, и что его преследуют за выраженное им мнение.

Историки подчеркивают, что при изучении партизанского сопротивления советской власти в Литве нельзя опираться только на дела палачей партизан — КГБ, в которых большое количество недостоверных, очерняющих их утверждений.

Прокуратура начала досудебное расследование по поводу высказываний В. Титова.

BNS