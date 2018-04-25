Из зала суда

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Р. Курлянскис в суде: 90 тыс. евро были кредитом Э. Масюлису

Бывший вице-президент концерна MG Baltic Раймондас Курлянскис заявил в понедельник в суде, что передал 90 тыс. евро бывшему лидеру либералов Раймондас Курлянскису в качестве займа, а не взятки.

«Я одолжил 90 тыс. евро лично Масюлису», — сказал Р. Курлянскис на заседании Вильнюсского окружного суда.

Он заявил, что не интересовался тем, как конкретно будут использованы деньги.

Р. Курлянскис в суде заявил, что считал Э. Масюлиса прогрессивным либералом, а на передачи возглавляемого им канала LNK член сейма приглашался с такой же частотой, как и другие политики.

Прокуроры обвиняют Р. Курлянскиса в том, что напрямую и косвенно давал взятки бывшему лидеру Либерального движения Э. Масюлису, экс-либералу Шарунасу Густайнису и бывшему председателю Партии труда Витаутасу Гапшису.

«Мне не понятны обвинения, поэтому я не могу изложить свою позицию по вине», — заявил Р. Курлянскис, однако вскоре он выразил убеждение в том, что не совершил преступлений.

Он также выразил свое убеждение в том, что не совершил преступлений.

«Ранее и сейчас я убежден в том, что бизнес как генератор налогов государства должен общаться с политиками. В последнее время бизнес последовательно демонизируется и искусственно криминализируется», — сказал обвиняемый.

Э. Масюлис: не признаю себя виновным

Бывший лидер либералов Элигиюс Масюлис в понедельник заявил в суде, что не признает себя виновным ни по одному пункту предъявленного ему обвинения пунктов обвинения по делу о политической коррупции.

Экс-парламентарий отметил, что не получал от бывшего вице-президента MG Baltic Раймондаса Курлянскиса незаконных просьб.

«Я не признаю себя виновным», — сказал Э. Масюлис в Вильнюсском окружном суде.

Прокуроры утверждают, что Р. Курлянскис дал Э. Масюлису 106 тыс. евро в обмен на принятие в сейме выгодных для концерна решений.

Оба обвиняемых заверяют, что обнаруженные у Э. Масюлиса деньги — 90 тыс. евро — это заем Р. Курлянскиса.

«Я как политик, должен был общаться с различными группами, поэтому и общался с Р. Курлянскисом, они никаких незаконных просьб не выдвигал», — заявил Э. Масюлис суду.

Бывший член сейма заявил, что обвинения, связанные с его участие в телепередаче, являются нарушением свободы слова.

«Меня обвиняют в том, что я участвовал в телепередаче. Меня первым судят за участие в передаче, меня преследуют за свободу слова, я убежден, что это обвинение является антиконституционным», — заявил Э. Масюлис.

Обвинение утверждает, что Р. Курлянскис организовал выступления Э. Масюлиса на телеканалах, принадлежащих концерну.

Адвокат MG Baltic: Р. Курлянскис не был представителем концерна

Адвокат концерна MG Baltic в понедельник заявил в суде, что обвиняемый в подкупе Раймондас Курлянскис не представлял предприятие.

«Р. Курлянскиса никогда не было в списке работников, он не был представителем юридического лица, ему не было выдано разрешение действовать в интересах MG Baltic», – сказал в суде адвокат MG Baltic Линас Бялявичюс.

Адвокат сказал, что Р. Курлянскис не был вице-президентом концерна.

Прокуроры утверждают, что Р. Курлянскис подкупал политиков, добиваясь принятия благоприятных для MG Baltic решений в сейме.

Если будет доказана вина, что MG Baltic грозит штраф, ограничение деятельности или ликвидация.

BNS