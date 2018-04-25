Избирателей просят проверить свои личные документы

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Жителей Литвы в преддверии выборов в муниципальные советы призвали проверить действительность документов, удостоверяющих личность, сообщает пресс-служба полиции республики.

Во время голосования граждан просят предъявить документы для установления личности избирателя. Тех, у кого срок действия паспорта истекает, призвали заменить его как можно скорее.

Отмечается, что документы, удостоверяющие личность и гражданство, выданные в 16 лет, действительны в течение десяти лет. Более двадцати лет действителен паспорт только для граждан в возрасте 75 лет.

Если срок действия документов закончился, и гражданин не успевает получить новые, в Департаменте миграции ему бесплатно выдадут временное удостоверение личности. Временное удостоверение личности действительно в течение одного месяца.

Напомним, выборы в муниципальные советы Литвы и выборы мэра столицы пройдут 3 марта. Всего на места в органах местного самоуправления претендуют около 14 тысяч человек.