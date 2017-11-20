Избиратели видят президентом Литвы С. Сквярнялиса, Г.Науседу и В. Матийошайтиса

На президентских выборах в Литве люди голосовали бы за премьера Саулюса Сквярнялиса, экономиста Гинтаса Науседу, мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса, свидетельствует опрос, проведенный по заказу портала delfi . lt.

Если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, то за С. Сквярнялиса проголосовали бы 14,7% опрошенных, 11,9% респондентов хотят видеть на президентском посту В. Матийошайтиса, 10,5% – Г. Науседу. За месяц тройка фаворитов не изменилась.

Далее в списке следует дипломат, бывший посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас (7,3%), председатель Литовского союза крестьян и “зеленых” Рамунас Карбаускас (6,7%), член сейма Игрида Шимоните (6,1%), член Европарламента Вилия Блинкявичюте (5,8%) и 4,3% опрошенных назвали журналиста Андрюса Тапинаса, однако он недавно заявил, что не будет баллотироваться на президентский пост.

Опрос общественного мнения компания Spinter tyrimai провела по заказу delfi . lt 20 – 26 октября, были опрошены 1007 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.

Президентские выборы в Литве состоятся в мае 2019 года.

BNS

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