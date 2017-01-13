Избрание М. Ле Пен будет означать конец ЕС, говорит французский эксперт

Избрание президентом Франции кандидата крайне правых взглядов Марин Ле Пен означало бы конец Европейского Союза (ЕС), говорит французский эксперт Франсуа Хейсбур.

“Да, Литве нужно обеспокоиться в связи с избранием М. Ле Пен точно так же, как и всем другим членам ЕС, потому что если она будет избрана, то будет означать конец ЕС”, – сказал в интервью BNS в Тракай глава Международного центра стратегических исследований.

По его словам, став президентом, М. Ле Пен организует референдум о выходе Франции из ЕС: “Если это действительно произойдет, то возможности сохраниться у ЕС останутся очень небольшие”.

“Это предоставило бы много возможностей внешним силам, таким, как Россия, Китай или Соединенные Штаты, повлиять на отдельные страны ЕС”, – добавил Ф. Хейсбур.

М. Ле Пен считается наиболее реальным кандидатом на пост президента Франции вместе с левоцентристским кандидатом Эммануэлем Макроном и консерватором Франсуа Фийоном.

И все же Ф. Хейсбур надеется, что М. Ле Пен не будет избрана президентом Франции.

“У французов есть специфическая черта – сделать не так, как ожидает большинство. Все надеются на победу М. Ле Пен, однако на самом деле могут получить самое левое правительство в Европе. Не такое левое, как (правительство) нынешнего президента Франсуа Олланда, но точно левее от центра”, – сказал эксперт.

Выборы президента Франции состоятся весной этого года.

BNS

Метки: Литва, Марин Ле Пен, Франсуа Хейсбур