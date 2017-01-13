Избрание президентом Франции кандидата крайне правых взглядов Марин Ле Пен означало бы конец Европейского Союза (ЕС), говорит французский эксперт Франсуа Хейсбур.
“Да, Литве нужно обеспокоиться в связи с избранием М. Ле Пен точно так же, как и всем другим членам ЕС, потому что если она будет избрана, то будет означать конец ЕС”, – сказал в интервью BNS в Тракай глава Международного центра стратегических исследований.
По его словам, став президентом, М. Ле Пен организует референдум о выходе Франции из ЕС: “Если это действительно произойдет, то возможности сохраниться у ЕС останутся очень небольшие”.
“Это предоставило бы много возможностей внешним силам, таким, как Россия, Китай или Соединенные Штаты, повлиять на отдельные страны ЕС”, – добавил Ф. Хейсбур.
М. Ле Пен считается наиболее реальным кандидатом на пост президента Франции вместе с левоцентристским кандидатом Эммануэлем Макроном и консерватором Франсуа Фийоном.
И все же Ф. Хейсбур надеется, что М. Ле Пен не будет избрана президентом Франции.
“У французов есть специфическая черта – сделать не так, как ожидает большинство. Все надеются на победу М. Ле Пен, однако на самом деле могут получить самое левое правительство в Европе. Не такое левое, как (правительство) нынешнего президента Франсуа Олланда, но точно левее от центра”, – сказал эксперт.
Выборы президента Франции состоятся весной этого года.
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