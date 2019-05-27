Избранный президент: постараюсь объединить жителей Литвы

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Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа обещает объединять жителей Литвы и создавать государство благополучия, в котором будет меньше социального отчуждения.

Об этом он заявил поздним вечером воскресенья, обращаясь к людям на площади у Президентского дворца, когда стали ясны результаты выборов.

BNS приводит важнейшие цитаты:

* Люди сейчас смотрят в телеэкраны и, вероятно, задают себе вопрос. А что будет сейчас? А как будем сейчас жить? Будет ли так, как раньше? Или будет иначе – лучше, хуже? Это зависит и от того, какие надежды люди питают. Я могу сказать, что точно будет иначе. Но сегодня самое сильное чувство в моей груди – это огромная благодарность жителям Литвы, которые выразили такое глубокое доверие.

* Еще одна вещь, которая мне очень помогла в моем непростом пути – это моя прекрасная команда. Дорогая команда, сколько вас сейчас здесь… Вы всегда вместе, вы всегда вместе. Многие из вас смело, верно стояли рядом со мной, когда казалось, что ничего из этого не выйдет. Что будет слишком сложно, что силы уж очень неравны. А возможно, кто-то думал, мол, я подожду, посмотрю, как тут все будет, и присоединюсь на более позднем этапе. Большинство из вас это сделали сразу, без всяких оговорок, здесь и сейчас. И за это я вам очень благодарен. И вам было тяжело, и мне было тяжело, но мы старались никогда не показывать это друг другу. Мы свои трудности подавляли где-то в уголке и далее шли вперед.

* Я хочу поблагодарить всех конкурентов, которые пришли в первый тур, с которыми сложились совсем неплохие человеческие отношения. Некоторых я узнал с другой – человеческой стороны. Я бы сказал так – политики иногда кажутся несколько страшными, когда смотришь на них через экран телевизора. Но когда знакомишься с ними как с людьми. видишь, что это такие же люди, со своими чувствами, своими недостатками, своими преимуществами. И это был самый замечательный опыт в этой борьбе. Ну и, конечно второй тур выборов, прекрасный конкурент – конкурент о которой можно только мечтать, которая действительно пользуется искренней поддержкой и собравшихся здесь людей, поскольку это по-настоящему светлый, мудрый, целенаправленный и действительно очень рациональный человек, который, кроме прочего будет играть очень важную роль в литовской политике в ближайшие десятилетия. Я очень надеюсь, что отношения с уважаемой Ингридой сложатся дружественными, хорошими, и мы сможем многое сделать во благо Литвы.

* Я стараюсь объединять людей Литвы, объединять литовские партии. Я стараюсь, чтобы в Литве было меньше озлобленности, меньше бессмысленной конкуренции, которая не определяет решения. И по этой причине я готов пострадать, если придется, но все же последовательно буду добиваться этой цели. И еще одна вещь, о которой мы не должны забывать – собственные предвыборные обещания. Точнее вы не позволите их забыть. Я считаю, что Литва действительно заслужила быть государством благополучия, в котором не нужно высокими заборами, заостренными заборами, отгораживать более состоятельных от живущих более бедно. В котором небогатым людям не нужно садиться в свои машины с охраной и сопровождать в школу. В котором все живут в согласии и не ощущают огромной социальной разницы, региональной разницы. Я хочу, чтобы этот дворец, о чем я уже говорил на дебатах, выглядел более гостеприимным для различных групп общества, которые действительно заслужили того, чтобы быть услышанными и оцененными. Это деятели культуры, просвещения, региональные политические лидеры.

* Конечно, я бы хотел поблагодарить своих ближайших соратников. Диана … Дорогие мои дочери, которые где-то затерялись, надеюсь, мы вас как-то найдем. Своего любимого папу, я ему уже позвонил. Мы оба пустили по скупой мужской слезе, вспоминая, что мамочка уже не сможет порадоваться. Она покинула этот мир в 2014 году, но я думаю, что где там высоко в небе наблюдает…

Еще раз благодарю всех здесь собравшихся и надеюсь, что мы видимся не в первый, ни во второй, и ни в последний раз. Надеюсь, что мы все вместе будем создавать более красивую, более счастливую Литву, которая больше верит в себя и в которой больше согласия.

BNS