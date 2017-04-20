Измена Родине, или Охота на ведьм?

Итак, эпопея вокруг обвинения бывшему вице-спикеру парламента Миндаугасу Бастису в сотрудничестве с российскими энергетиками подходит к финишной прямой. Обвинения – тяжелейшие. Фактически – в измене Родины. Впереди – импичмент и политический скандал, который, пожалуй, можно сравнить разве что с отстранением от должности Роландаса Паксаса. И все это приправлено подробностями, как в настоящем шпионском детективе.

Угроза безопасности

Парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне, расследовавший связи Миндаугаса Бастиса с представителями «Росатома», пришел к выводу, что политик действовал против интересов Литвы и «вызывает угрозу для национальной безопасности». За такие выводы проголосовали восемь членов комитета, против был только социал-демократ Юозас Олекас.

В выводах комитета утверждается, что, согласно данным ДГБ, российская энергетическая корпорация «Росатом» в 2012-2013 годах подготовила и пыталась реализовать план: вместе с литовскими компаниями создать совместное предприятие, которое, используя соединения электропередачи с Калининградской областью, торговало бы электроэнергией, изготовленной на строящихся в Калининградской области и Беларуси АЭС. Планировалось присоединить к консорциуму Круонисскую гидроаккумуляционную электростанцию, а также участие совместного российско-литовского предприятия в проектах строительства Балтийской АЭС и закрытия Игналинской АЭС, а при благоприятных обстоятельствах и в проекте строительства новой АЭС в Висагинасе.

В выводах пишется, что в 2011 году «Ростатом» представил компании Vėtrūna, выполнявшей работы в проекте закрытия Игналинской АЭС, возможность участвовать в проекте Балтийской АЭС. Позже якобы предпринимались попытки привлечь к сотрудничеству с «Росатомом» и другие литовские компании. «Росатом» не только использовал рычаги финансового давления (как было в случае с Vėtrūna), но и акцентировал возможность воспользоваться перспективами сотрудничества в проектах «Росатома», — утверждается в рассекреченных справках литовской госбезопасности.

Бизнес-план

В 2012 году в переговоры по поводу неуплаченного долга за выполненные строительные работы, которые шли между осуществляющей проект закрытия Игналинской АЭС компанией Nukem Technologies, 100% акций которой с 2009 года принадлежат «Росатому», и осуществляющей строительные работы компанией Vėtrūna, в качестве посредников были вовлечены Петр Воейко и Евгений Костин, которые не только посредничали между акционерами Vėtrūnа в переговорах с Nukem, но и в то же самое время представляли интересы «Росатома» и предпринимателей, связанных с этой корпорацией, говорится в рассекреченных справках.

В сентябре 2012 года в Вильнюсе состоялась встреча директора Rusatom Overseas (компания «Росатома») Александра Мертена с представителями литовских строительных компаний, выбранных для участия в совместном консорциуме. Встречу тогда организовал Костин, на ней также присутствовал Воейко. Костин хотел, чтобы с Мертеном встретился и Бастис. Бастиса тогда просили организовать встречу Мертена с тогдашним премьером Альгирдасом Буткявичюсом, но в декабре 2012 года с Мертеном встретился только Бастис.

«Из информации, представленной комитету, видно, что Бастиса просили информировать Буткявичюса о встречах, вместе с тем Бастис получал информацию о планируемых энергетических проектах. В свою очередь, Костин информировал представителей «Росатома» о политической ситуации в Литве», — пишется в выводах.

В конце концов 13 февраля 2013 года была согласована неформальная встреча Мертена с Буткявичюсом, но премьер отказался в ней участвовать, и Бастис перенес встречу в кабинет спикера Сейма Видаса Гядвиласа. Бастис выписал пропуски в Сейм Мертену и Костину, и они прибыли в парламент.

Согласно данным ДГБ, на встрече были представлены предложения «Росатома»: возможные инвестиции «Росатома» в Литве, строительство линий электропередач, учреждение консорциума. Также шла речь о проекте Висагинской АЭС, возможном участии «Росатома» в этом проекте, возможном использовании Круонисской гидроаккумуляционной электростанции и так далее. «Именно перспективам деятельности «Росатома» в Литве на всех встречах и должно было уделяться больше всего внимания», — пишет в выводах комитет.

Посредник Бастис

Комитет отмечает, что, свидетельствуя комиссии, Бастис подтвердил, что по просьбе Костина помог организовать встречу директора Rusatom Overseas Мертена с тогдашним премьером Буткявичюсом, но состоялась встреча только с Гядвиласом.

«Член Сейма Бастис, поддерживая тесные и постоянные связи с представителями российской государственной энергетической корпорации «Росатом», которая в Калининградской области начала строительство Балтийской АЭС, а в Беларуссии строит БелАЭС, действовал против интересов Литвы», — констатировал комитет.

Бастис во время допроса в комитете также признал, что потом еще несколько раз встречался с Мертеном и Костиным. Отмечается, что потребность во встречах глав и представителей «Росатома» с премьером или министром энергетики Литвы подчеркивалась и позже, примерно до середины 2013 года, но уже осенью 2013 года руководство «Росатома» начало выражать недовольство в связи с безрезультатной деятельностью своих представителей в Литве, а в начале 2014 года переговоры между литовскими предпринимателями и представителями «Росатома» прервались.

В утвержденных в 2012 году Стратегии национальной безопасности и Стратегии энергетической независимости Литвы сказано, что цели «Росатома» в Литве противоречат интересам Литвы. По мнению комитета, Бастису должно было быть известно содержание этих документов.

Кроме того, комитет утверждает, что у него есть сведения, подтверждающие, что Бастис посредничал при организации не обнародованных встреч представителей «Росатома» с представителями власти Литвы и помогал осуществлять цели «Росатома» в Литве, хотя сам Бастис это отрицал.

«Член Сейма Бастис посредничал в интересах российской энергетической корпорации «Росатом» и стремился гарантировать политическую поддержку этим проектам. Важно отметить, что Бастис, даже после того, как в феврале 2013 года в общественном пространстве появилась информация о встречах представителей «Росатома» с высокопоставленными лицами Литвы и возможных интересах «Росатома» в энергетическом секторе Литвы, продолжал интенсивно сотрудничать с представителями «Росатома» в Литве. И это происходило, несмотря на осуществленную в 2014 году Россией аннексию Крыма и начавшуюся военную эскалацию в Восточной Украине. Более того, по словам тогдашнего премьера Буткявичюса, Бастис был предупрежден о сотрудничестве с представителями «Росатома», — утверждается в выводах комиссии.

Служил за деньги?

В выводах также говорится, что одно из лиц, участвовавшее в мероприятии «Открытое море», в 2016 году оказывало финансовую поддержку предвыборной кампании Бастиса на выборах в Сейм. Согласно данным ДГБ, это бывший коммерческий атташе посольства Литвы в России Виталиюс Баранаускас, который в 2016 году выделил предвыборной кампании Бастиса 2 тыс. евро.

Бастис утверждал комитету, что до этого года ДГБ никогда его не предупреждал о сотрудничестве с какими-либо лицами. Но комитет утверждает, что у него есть данные о том, что Бастис в 2003-2004 годах активно общался с работником посольства России (по вопросу военного кладбища в Шакяйском районе), который в 2004 году был выслан из Литвы. В 2006 году во время разговора сотрудника ДГБ с Бастисом ему был представлен этот факт.

Кроме того, имеющиеся у комитета данные якобы говорят о том, что Бастис, сотрудничая с «Росатомом» и связанными с ним лицами, сотрудниками разведывательных служб и структур системы безопасности России, стремился оказывать влияние на политические процессы и высокопоставленных лиц в Литве, которые «могли бы изменить геополитическое направление Литвы и нанести вред Литовскому государству».

Комитет в своих выводах также указал, что Бастис во время допроса уклонялся от ответов, лгал о характере своих связей с лицами, стремившимися реализовать цели «Росатома» в Литве. Не исключен и вопрос привлечения политика к уголовной ответственности за ложные показания. «Человек дал присягу, что будет честно работать, а сейчас он врет», — говорит консерватор Раса Юкнявичене.

И, судя по всему, это еще не все. «Один важный эпизод до сих пор не рассекречен, поэтому мы должны будем решить, как представить его в отчете», — говорит глава комитета Витаутас Бакас.

Сам обвиняемый отрицает, что в 2006 году сотрудники ДГБ приходили к нему и предупреждали о возможных угрозах. Тогда Бастис как советник премьера просил выдать ему разрешение на работу с секретной информацией.

«Я не помню ничего конкретного, чтобы мне кто-то что-то говорил о тех людях. Поверьте, если бы там было что-то серьезное, я бы помнил. В моей памяти не остаются такие вещи. Может, разговоры и были, но если я их не помню, значит, они были незначительные, бывает так, что что-то не остается в памяти. Я такие вещи не запоминаю», — подчеркнул политик. Он также утверждал, что если бы его всерьез предупредили, как в этом году, он бы точно помнил.

Соцдемы защищают

Тем временем социал-демократы в этот вторник, 18 апреля, уже объявили, что не одобрят такие выводы Комитета по национальной безопасности и обороне.

Такую позицию журналистам представила вице-спикер парламента, староста фракции Социал-демократической партии Ирена Шяулене.

«Мы не одобрим такие выводы, мы не поддержим их потому, что они в основном опираются на предпосылки. По нашему мнению, расследования не было, и были сделаны выводы, которые мы не можем одобрить», – сказала Шяулене.

По ее словам, некоторые факты не доказаны. «Например, Миндаугас отрицает, что в 2015 году был в Москве, и это не доказано. Нельзя опираться только на предпосылки, есть комиссия, которая должна была тщательно выполнить работу», – сказала Шяулене.

Тайна, которая не тайна

Все эти подробности сложной схемы общения Бастиса с различными представителями уже создали из него в обществе врага государства. Правда, в выводах, которые заняли аж 70 листов, не сказано, как именно он вредил государству. О планах «Росатома» найти, в том числе в Литве, инвесторов для строительства Балтийской АЭС в Калининградской области «Литовский курьер», например, написал сразу, как только появились сами планы строительства – а это рубеж 2008-2009 годов. Тогда высокопоставленные чиновники «Росатома» совершенно открыто не просто рассказывали, а декларировали, что станция должна стать первой коммерческой для России. 51% акций – у государства, 49% – собирались продать инвесторам. В том числе и литовским, если такие появятся. Никто из этого тайны не делал, и совершенно естественным видится поиск контактов госкорпорацией в самой Литве. Ну а было ли это через Миндаугаса Бастиса или иного политика – то возникает большой вопрос, есть ли в таком поиске контактов криминал. Если только не было торговли влиянием, то есть денежного вознаграждения как за контакты, так и за решения. Это – уже «уголовщина». Но об этом мы пока не знаем.

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: Mindaugas Bastis, N16 (1156) 20 апреля, БелАЭС, бизнес-план, ДГБ, политический скандал, Роландас Паксас, угроза безопасности