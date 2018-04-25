Изменение таможенных правил ЕАЭС обернулись проблемами для водителей на российско-эстонской границе

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Изменения в правилах въезда автомобилей на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) привели к проблемам на границе России и Эстонии. По словам очевидцев, пересечь границу не могут десятки машин, сообщает «Фонтанка» .

Согласно сообщению Северо-Западного таможенного управления, 4 сентября вступили в силу поправки в закон о таможенном регулировании. Новые положения гласят, что при наличии у физического или юридического лица нескольких машин, зарегистрированных в иностранном государстве, въехать на территорию ЕАЭС беспрепятственно может лишь одна из них. Для въезда на другом автомобиле владельцу необходимо внести обеспечение, которое можно вернуть при выезде.

Сумма этой пошлины зависит от года выпуска и объема двигателя конкретного транспортного средства, но в среднем она составляет около 10 тысяч евро.

После вступления новых правил в силу с проблемами столкнулись водители, пытавшиеся въехать в Россию на лизинговых автомобилях, а также семьи, в которых несколько машин зарегистрированы на одного владельца.

«Я не могу на машине пересечь границу и добраться до своих родственников! Смешно, но факт. А как же туризм? В Европе каждая вторая машина в лизинге! » – сообщил радиостанции «Говорит Москва» водитель, пытавшийся въехать из Эстонии в Россию.

NEWSru.com