Изменения для предпринимателей — уже с 2019 года

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Со следующего года налоги в «Содру» работника и работодателя будут объединены, и это будет иметь положительное влияние на небольшой бизнес. Однако серьезных изменений, уменьшающих налоговый груз для мелких и средних предпринимателей, еще придется подождать. Существующая сейчас необходимость ежемесячно платить налоги для части представителей небольшого бизнеса является серьезным вызовом, иногда толкающим даже в теневую экономику, особенно, если предприятие переживает активный рост, например, трудоустраивает больше работников или продает больше обычного товаров или услуг. Кто бы мог изменить эту ситуацию, кроме серьезных налоговых изменений?

Намеченные изменения только на полпути

Как замечает генеральный директор Конфедерации бизнеса Литвы Андрюс Никитинас, представителей небольшого бизнеса должно порадовать то, что со следующего года решено объединить взносы по социальному страхованию работника и работодателя.

«Хотя сектор мелкого и среднего предпринимательства довольно разнообразен, каждая область имеет свои тревоги и радости, но решение об объединении налогов в «Содру» — это добрая весть для всех. Работники отчетливо увидят, сколько стоит их рабочее место, сколько и каких налогов за них платит работодатель. В результате изменения выиграют добросовестные предприниматели и, конечно, работники, получающие зарплату «в конверте», серьезно задумаются о своем будущем. Изменения должны способствовать большей прозрачности в секторе мелкого и среднего предпринимательства», — отмечает Никитинас.

Несмотря на эти изменения, другой, особенно актуальный для небольшого бизнеса налог — НДС — в следующем году не изменится. «Мы постоянно предлагаем постепенно уменьшать НДС с временного в размере 21% до обычного в размере 18%, и это было бы действительно серьезное облегчение. Мы также призываем решать другие проблемы, создающие налоговое бремя, – тщательно планировать акцизные налоги, больше внимания уделять планированию налогов, прозрачности и простоте их администрирования, что особенно важно для вновь созданных и не имеющих большого опыта субъектов мелкого и среднего предпринимательства», — рассказывает представитель Конфедерации бизнеса Литвы Андрюс Никитинас.

На помощь — и финансовые услуги

«Налоги в «Содру» и НДС, которые уплачиваются один за другим, вызывают большой риск для небольшого предприятия, которое в конце месяца может оказаться в финансовой яме, — говорит руководитель факторингового общества Debifo Юстас Шальтинис. – Это мы видим по опыту своих клиентов. Если предприятие развивается и выписывает счета, которые можно отложить, например на 60 дней, тогда НДС действительно может нанести серьезный удар, особенно если предприятие молодое и небольшое. Ведь оно платит за еще не полученную прибыль».

Ежемесячно предприятие должно уплатить по меньшей мере два основных налога: в «Содру» за своих работников до 15 числа каждого месяца и НДС до 25 числа. Хотя график уплаты этих налогов для небольшого бизнеса часто не вызывает проблем, но если трудоустроено больше работников или продано больше услуг или товаров, то небольшой бизнес может испытать финансовый шок.

Спасаясь от серьезного финансового кризиса, мелкие и средние предприниматели все чаще обращаются к альтернативным финансовым услугам, однако и те не всегда могут помочь. «Так, услуги по финансированию счетов для небольшого предпринимательства являются более динамичными, чем банковский кредит, и эти услуги становятся все популярнее. Хотя услуги по финансированию счетов доступны для всех субъектов, способных доказать надежность своего предпринимательства и предпринимательства своих клиентов, эти услуги ориентированы прежде всего на кредитование оборотных средств предприятию. Если таким образом пытаются решить старые финансовые проблемы, из-за которых постоянно не хватает средств для уплаты налогов, то это может только ухудшить положение шатающегося предпринимателя», — замечает представитель Debifo.

Самая большая вероятность обанкротиться

Оценивая налоговую систему, руководитель Debifo Юстас Шальтинис говорит, что по сути она похожа на системы, действующие во многих других странах.

«Например, мелкому предпринимателю удобнее не каждый месяц, а, скажем, ежеквартально подавать декларации и платить НДС. Говоря о налоге на прибыль, можно было бы взять пример с Латвии и Эстонии, где налог на прибыль уплачивают только после выплаты дивидендов. Таким образом уменьшилась бы административная нагрузка, которую в настоящее время создают декларации налога на прибыль, постоянное изучение изменения комментариев к Закону о налоге на прибыль, классификация затрат и т. д. В конечном счете для небольшого бизнеса было бы удобнее, если бы применялись различные тарифы НДС для отдельных групп товаров, например, для продуктов питания, для спортивных товаров и т. д.», — говорит Шальтинис.

В числе мер, которые могли бы помочь развивающемуся предпринимательству, особенно в регионах, генеральный директор Конфедерации предпринимательства Литвы Андрюс Никитинас называет и пересмотр налогообложения определенных услуг, оказываемых работникам предприятия.

«Например, для поощрения мобильности работников и их участия в рынке труда мы предлагаем услуги по перевозке и питанию, которые оказываются работникам предприятия, но они не признаны доходом натурой. Такие небольшие налоговые изменения уже сейчас могли бы помочь мелкому и среднему бизнесу», — замечает Никитинас.

Информация «ЛК», BNS