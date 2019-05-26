Изменения в Национальном аэропорту

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Рекордный рост числа пассажиров в Вильнюсском международном аэропорту привел к тому, что у зала вылета в часы пик формируются заторы. Это обусловлено не только большим количеством автомобилей, на которых приезжают пассажиры, а также такси, но и нарушениями правил дорожного движения.

Движение транспорта

Решать эту проблему будут путем более эффективного контроля коротких остановок и потока движения транспорта. Это будет безбарьерная система, контролирующая высадку пассажиров, принцип действия которой схож с принципом действия стоянок у торговых центров, сообщает пресс-служба Вильнюсского самоуправления. Планируется внедрить систему кратковременной парковки «Kiss and Fly» («Поцеловал — и улетел»).

«Мы идентифицировали проблему образования заторов у зала вылета, она может не только стать причиной инцидентов в будущем, но и осложняет попадание пассажиров в аэропорт в настоящее время. В других зонах давно действуют принятые решения: фиксируют номер автомобиля, прибывшего на конкретную площадку, если он проводит там не больше установленного времени, то бесплатно покидает стоянку. Подобное решение примем и мы, тем более, что такая практика действует в большинстве аэропортов», — сказал директор Вильнюсского аэропорта Дайнюс Чюплис. Что касается будущих решений, то в ходе реконструкции вообще откажутся от подъезда к залу вылета, движение будет круговым, а весь транспорт (прибывающий и отбывающий) будет сосредоточен в одном месте — напротив аэропорта, на одной стоянке, где сейчас разрешено кратковременное ожидание.

А пока каждый автомобиль, подъезжающий к залу вылета, сможет бесплатно проводить там не больше 10 минут: этого достаточно, чтобы выйти из машины, взять багаж и проститься с близкими. Автомобиль нельзя оставлять без присмотра, нельзя мешать другим участникам движения. С этим решением ознакомили и компании такси и компании, предоставляющие услуги подвоза пассажиров. Новая система начнет действовать с конца лета 2019 года. Вопрос оплаты дополнительного времени пока еще решается.

Вильнюсский аэропорт также сообщил, что с июня будет обновлена и размечена стоянка, находящаяся в 30 м от здания аэропорта, на которой таксисты смогут ждать клиентов. Водителям и пассажирам также напоминают, что за 15 минут парковки на центральной стоянке рядом с терминалом платить не надо (однако это действует на 15 минут каждые 3 часа, т.е. не получится выехать и потом сразу же повторно въехать еще на 15 минут).

Реконструкция перрона

Крупнейший в Литве Вильнюсский международный аэропорт по причине ненадлежащего расположения площадок для самолетов планирует обновить северную часть перрона, что обойдется в 12 млн евро. По сообщению компании-оператора аэропортов Lietuvos oro uostai, работы не будут мешать рейсам.

«Проведение работ необходимо, чтобы устранить проблемы, связанные с прибытием крупных самолетов, а также чтобы адаптировать самые современные решения, которые позволяют снизить отрицательное воздействие на окружающую среду», – сказал BNS представитель по связям с общественностью Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас.

56 площадок для стоянки самолетов сейчас не бывают заполнены даже в часы пик, однако неподходящее их расположение не позволяет эффективно выполнять операции. По словам Т. Василяускаса, конкурс подряда планируется объявить осенью, работы могут быть начаты во втором квартале 2020 года, а завершены – в конце 2021 года. Около половины стоимости проекта финансируется за счет европейских средств.

Летом 2017 года в течение 35 дней реконструировалась взлетно-посадочная полоса Вильнюсского аэропорта, работы обошлись в 18,7 млн евро, их провели латвийская строительная компания A.C.B. и каунасская Autokausta.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt