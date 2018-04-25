Изменения в обслуживании СПГ-терминала сэкономят потребителям 10 млн евро

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С января меняется модель поставок сжиженного природного газа (СПГ), что сократит затраты на техническое обслуживание терминала на 10 млн евро, утверждает компания Litgas.

В связи с тем, что Комиссия по ценам в понедельник скорректировала так называемый дополнительный компонент безопасности, водящая в государственный энергетический холдинг Lietuvos energija компания Litgas объявила, что затраты на обслуживание терминала снизятся ещё больше, чем планировалось ранее — до утверждения новой модели считалось, что компонент безопасности понизится на 6 млн евро.

«Снижение компонента безопасности было обусловлено тем, что эксплуатационные расходы поставщика (Litgas — BNS), возврат и часть технологических потерь будут покрываться за счёт собственных доходов компании. Это побуждает назначенного поставщика оптимизировать деятельность и продавать газ на лучших условиях. На снижение затрат также повлияли прогнозы падения цен на газ в 2019 году», — отмечает Доминикас Тучкус, директор Службы инфраструктуры и развития Lietuvos energija.

Новая модель предусматривает, что назначенному поставщику больше не будет выплачиваться компенсация за балансирование, хранение СПГ и другие затраты. Кроме того, конкуренция на рынке газа будет возрастать, так как при новом порядке назначенный поставщик необходимое количество СПГ будет реализовывать на рынке, и у регулируемых производителей энергии нет будет больше обязательств покупать СПГ у назначенного поставщика.

Крупнейшие производители энергии, которые потребляют 50 ГВтч или более газа в год, должны будут покупать как минимум половину своего газа на бирже природного газа, а на приобретение другой части проводить конкурсы по закупке газа. Более мелкие производители таких обязательств не имеют, так что они смогут закупать все необходимые количества через государственные закупки.

BNS