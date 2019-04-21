Изменения в порядке движения транспорта

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В столичном районе Сантаришкес на этой неделе изменился порядок движения, сообщает городской муниципалитет, сообщает BNS. На всей ул. Сантаришкю, от ул. Скярсинес до ул. Жалюю яжеру, в обоих направлениях появились полосы для общественного транспорта, оборудованы новые знаки и разметка, регулирующие движение и правила стоянки.

«Наша цель — обеспечение удобного сообщения с самым большим медицинским городком. Один из способов – улучшение качества поездки на автобусах, приоритет общественного транспорта и повышение уровня безопасности участников движения, – отметила директор муниципального предприятия Susisiekimo paslaugоs Модеста Гусаровене. — Кроме того, благодаря полосам A можно контролировать безответственных водителей, которые создают помехи на пути карет скорой помощи и общественного транспорта, а ведь медики очень важно как можно скорее доставить пациента в больницу. Мы надеемся на сознательность и понимание со стороны водителей».

После того как на ул. Сантаришкю появились полосы для общественного транспорта, там запретили стоянку вдоль дороги. Кроме того, с учетом изменений на ул. Сантаришкю и П.Баубле также упразднили платные стоянки для машин. Несколько недель назад компания Santaros parkavimo paslaugos открыла в Сантаришкском медицинском городке пятиэтажную стоянку для машин, рассчитанную на 1200 автомобилей. Это первая из трех стоянок, которые планировали открыть в 2019 году. Многоэтажные стоянки строят по концессионному соглашению с Минздравом, подписанному в 2017 году. Согласно договору, появится 2250 новых мест и будет обновлено 500 имеющихся.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt