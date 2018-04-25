Изменения  в работе транспорта

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Как сообщает предприятие «Услуг сообщения», с 10 января меняется расписание движения — в утреннее и вечернее время в пиковое время. В дневные часы и поздно вечером будет сохранена прежняя частота движения. Изменения осуществляются с учетом анализа потока пассажиров.

В воскресенье, 12 января, с 12.00 до 13.30 состоится традиционный забег, посвященный жертвам событий января 1991 г. Забег начнется у кладбища Антакальниса и завершится у Телевизионной башни. Во время забега временно будет ограничено движение в городе.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt