Изменения в расписании транспорта

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С 1 марта меняется расписание большинства городских автобусов. Только в выходные дни меняется расписание скорых автобусных маршрутов 3G и 6G. Только в рабочие дни меняется расписание 69-го автобусного и 3-го троллейбусного маршрутов.

Также для удобства пассажиров с 1 марта на улице Виршилу на вновь оборудованной остановке будут останавливаться троллейбусы маршрутов NN 1, 3, 7, 9, 13, 16, 18 и 19 и автобусы NN 22 (в выходные дни), 23, 30, 32, 52 (в выходные дни), 54, 59, 68, 73 и 75.

С 1 марта автобусы NN 38 и 114 будут останавливаться на вновь оборудованной остановке «По требованию» в направлении Кайренай.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt